Le président de l'AN reçoit le président marocain de la Chambre des représentants à Can Tho

Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a reçu le 21 janvier à Can Tho, ville du delta du Mékong, le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami.

La réception s'inscrivait dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, la réunion du Comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et du Forum parlementaire francophone sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique, qui étaient organisés par l'Assemblée nationale.

Le président de l’AN Tran Thanh Man a souhaité chaleureusement la bienvenue à la délégation marocaine, saluant leur présence à la réunion du Comité exécutif de l'APF et au Forum parlementaire francophone comme un témoignage de la haute estime que le Maroc accorde à ses relations avec le Vietnam, en particulier son AN.

Le Vietnam, dans sa politique étrangère, valorise son amitié et sa coopération multiforme avec le Maroc et son rôle dans la région et le monde, a-t-il déclaré. Il a félicité le Maroc pour ses grandes réalisations dans les domaines socio-économique et culturel, notamment le tourisme, les énergies renouvelables, la fabrication automobile et ses préparatifs pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Rachid Talbi El Alami a, à son tour, affirmé que le Maroc accorde toujours de l'importance à sa relation avec le Vietnam dans sa politique étrangère, considérant le Vietnam comme une porte d'entrée pour favoriser la coopération avec les pays asiatiques et ceux de l'ASEAN. Il a remercié le Vietnam pour son soutien à la candidature du Maroc à devenir observateur de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

Louant le Vietnam comme un pôle économique de premier plan dans la région et dans le monde, il a souhaité continuer à développer des coopérations de plus en plus efficaces et pratiques avec la nation d'Asie du Sud-Est dans divers domaines, sur la base de similitudes historiques et de développement.

Rachid Talbi El Alami a partagé ses réflexions sur les affaires socio-économiques et diplomatiques du Maroc, soulignant le potentiel de coopération avec les pays du monde entier, y compris le Vietnam. Il a promis le rôle du Maroc comme pont pour renforcer la coordination entre le Vietnam et les pays africains.

Pour approfondir la coopération globale entre les deux pays, Tran Thanh Man a suggéré que les deux parties facilitent l'échange de délégations à tous les niveaux, celles de haut niveau, et travaillent en étroite collaboration dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, au Mouvement des non-alignés et à l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le Vietnam, a-t-il assuré, est prêt à servir de pont pour renforcer les relations entre le Maroc et les pays de l'ASEAN.

Notant que le commerce bilatéral reste modeste par rapport au potentiel des deux nations, il a proposé de promouvoir le commerce et l'investissement, d'explorer les opportunités et les marchés dans chaque pays, de travailler en étroite collaboration dans des domaines prometteurs tels que les produits chimiques, les engrais, les produits agricoles et les vêtements, et de rechercher des opportunités pour développer des chaînes d'approvisionnement halal pour l'exportation.

La conversation a également porté sur la coopération entre localités, avec une proposition de jumelage entre Ho Chi Minh-Ville et Casablanca, dans le but d'apprendre des expériences de développement urbain de chacun.

Tran Thanh Man a remercié le Maroc pour son soutien éducatif aux étudiants vietnamiens et a demandé à ce qu'ils continuent à bénéficier de bourses d'études.

Pour renforcer les liens législatifs, Tran Thanh Man a suggéré de faciliter l'échange de délégations de haut rang et celles des agences spécialisées pour partager leur expertise, conformément à leur accord de coopération de 2017 et en offrant un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

En outre, la création d'un conseil d'affaires a été suggérée par le dirigeant marocain pour traiter des questions spécifiques de commerce et d'investissement, tout en favorisant les liens entre les localités vietnamiennes et les principales villes portuaires du Maroc.

En réponse, Tran Thanh Man a promis de demander aux agences de l'AN de travailler avec d'autres autorités concernées pour examiner les propositions faites par Rachid Talbi El Alami . – VNA/VI