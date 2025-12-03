Le président de l'AN reçoit le premier vice-président du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie

S'appuyant sur le partenariat stratégique global établi il y a plus de dix ans, le niveau élevé de confiance politique entre le Vietnam et la Russie demeure un fondement essentiel pour libérer davantage le potentiel de coopération au bénéfice et au développement des deux nations, a affirmé le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân.

Le plus haut législateur a fait cette déclaration lors de la réception du premier vice-président du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et président du Groupe de coopération avec le Vietnam, Andrey Vladimirovich Yatskin, le 2 décembre à Hanoï.

Ce dernier a affirmé que les plus hauts dirigeants russes attachent une grande importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global avec le Vietnam, et considèrent ce pays d'Asie du Sud-Est comme l'un des partenaires les plus importants de la Russie dans la région.

Les deux dirigeants ont tous deux souligné l'importance particulière de l'année 2025 pour leurs pays respectifs et pour les relations bilatérales. Les deux nations participeront à de nombreuses activités et célébrations majeures et organiseront conjointement des événements marquant le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Ils ont convenu que le partenariat stratégique global Vietnam-Russie se développe de manière positive, la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de l'investissement et de l'économie progressant de façon concrète et efficace. L'augmentation du nombre de vols directs a également contribué à dynamiser les échanges entre les peuples, le tourisme et les échanges commerciaux.

Le président de l'AN Trân Thanh Mân a appelé le Conseil de la Fédération à soutenir et à promouvoir une coopération directe accrue entre les collectivités locales des deux pays, y compris la création de nouveaux jumelages de partenaires adaptés à leurs besoins et atouts en matière de développement.

Le représentant russe a déclaré que les deux pays disposent encore d'un vaste potentiel à exploiter, soulignant que l'une des missions clés du Conseil de la Fédération est de renforcer la collaboration intercommunale. Il a remercié la partie vietnamienne d'avoir organisé des visites dans des localités telles que Cân Tho, dans le delta du Mékong, et la province centrale de Khanh Hoa, permettant ainsi à sa délégation d'explorer de nouvelles opportunités de coopération au niveau local.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec l'AN vietnamienne afin d'aider les collectivités locales à mettre en œuvre les accords de coopération déjà signés et à élaborer de nouveaux documents servant de base à l'approfondissement des relations.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges d'informations afin de faciliter la connexion entre davantage de localités et de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et du tourisme.

Trân Thanh Mân a salué les résultats positifs de la coopération entre les parlements vietnamien et russe ces dernières années. L'accord signé en septembre 2024 et le plan d'action 2024-2025 ont été mis en œuvre avec rigueur, et de nombreuses tâches ont été accomplies. Les deux parties ont convenu d'étudier et d'élaborer un nouveau plan de coopération pour la prochaine phase.

À cette occasion, Andrey Vladimirovich Yatskin a présenté ses condoléances suite aux récentes pertes en vies humaines et aux dégâts matériels causés par les catastrophes naturelles dans le centre du Vietnam. -VNA/vi