Le président de l'AN reçoit des dirigeants de certaines sociétés russes

Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man et vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha (centre) ont témoigné de l'échange d'accords de coopération entre plusieurs entreprises vietnamiennes et russes. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu dans l'après-midi du 10 septembre (heure locale) des dirigeants de certaines sociétés russes, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Lors de la réception de Vitaly Markelov, vice-président de Gazprom, une importante société énergétique russe, les dirigeants vietnamiens ont vanté Gazprom pour sa collaboration efficace avec le Groupe pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) et ont souligné les projets communs réussis entrepris par les deux parties dans les deux pays.

Il a assuré à la société russe que le Vietnam s'engageait à protéger les intérêts légitimes des investisseurs, affirmant que l'AN et le gouvernement vietnamiens se consacraient à soutenir les entreprises étrangères et à assurer leurs opérations stables et à long terme au Vietnam.

Tran Thanh Man a souligné le potentiel important de coopération accrue entre le Vietnam et la Russie, mais a souligné que le commerce bilatéral au premier semestre de cette année n'avait atteint qu'environ 2,7 milliards de dollars. Le leader de l'AN a suggéré que la collaboration dans des projets pétroliers et gaziers pourrait aider les deux parties à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2030. L'énergie reste le pilier dans les relations de coopération entre les deux pays, a-t-il déclaré, appelant à des efforts accélérés dans ce secteur.

Pour sa part, Vitaly Markelov a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'AN du Vietnam pour le développement de la coopération entre Gazprom et Petrovietnam dans les domaines de l'exploration, de l'extraction et de la recherche scientifique.

Gazprom est désireux d'intensifier sa collaboration avec le Vietnam, y compris la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) répondant aux besoins de développement économique et social du pays, a-t-il déclaré. Le chef de Gazprom a également proposé de partager avec Petrovietnam ses expériences en matière d'exploration pétrolière et gazière.

Le même jour, Tran Thanh Man a reçu un représentant de Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel en Russie, au cours duquel il a exprimé sa joie d'apprendre que Novatek et Petrovietnam avaient échangé un protocole de coopération au Vietnam.

Le leader législatif vietnamien a affirmé que le Vietnam était toujours attentif au renforcement de la coopération avec la Russie dans divers secteurs économiques, commerciaux et d'investissement, y compris les activités pétrolières et gazières de Novatek. Il a espéré que Novatek et Petrovietnam développeraient bientôt leurs plans et stratégies d'affaires.

Selon le représentant de Novatek, la société a rejoint un partenaire vietnamien dans des projets de GNL au Vietnam et a demandé le soutien continu de l'AN et du gouvernement vietnamiens à travers l'amélioration du cadre juridique qui facilite les investissements et les opérations des entreprises.

Le même jour, Tran Thanh Man et vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha ont témoigné de l'échange d'accords de coopération entre plusieurs entreprises vietnamiennes et russes. - VNA/VI