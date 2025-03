Le président de l'AN participera à la 150e Assemblée de l'UIP et effectuera des visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse participeront à la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et effectueront des visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie du 2 au 8 avril, selon le ministère des Affaires étrangères.



Cette participation et ces visites se feront à l'invitation de la présidente de l'UIP, Tulia Ackson, du Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, de la présidente du Sénat d'Ouzbékistan, Tanzila Narbaeva, et du Président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan. - VNA