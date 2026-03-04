Le président de l'AN offre de l'encens au site historique national de Nga Ba Giong

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man et une mission l'accompagnant, sont allés le 4 mars déposer des fleurs et offrir l'encens au site historique national de Nga Ba Giong, dans la commune de Ba Diem, à Hô Chi Minh-Ville.



La délégation a rendu hommage au président Hô Chi Minh, aux anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi qu'aux citoyens et soldats qui ont sacrifié leur vie pour la libération et la réunification nationales.



Nga Ba Giong est associé à des chapitres héroïques de l'histoire révolutionnaire du Vietnam. Le site présente actuellement des documents, des objets et des images relatifs au soulèvement du Sud de 1940. Ce lieu était également l'un des trois lieux d'exécution établis par les colonialistes français à Hoc Mon en 1941. L'administration coloniale y exécuta de nombreux révolutionnaires, dont le secrétaire général du Parti communiste indochinois, Nguyen Van Cu, et Phan Dang Luu, membre du Bureau permanent du Comité central du Parti communiste indochinois, ainsi que de nombreux patriotes ayant participé au soulèvement.



Le même matin, le président de l'Assemblée nationale a rendu visite et offert de cadeaux à Huynh Thi Se, une mère héroïque vietnamienne, dans la commune de Bả Diem.

Le président de l'Assemblée nationale rend visite à Huynh Thi Se, une mère héroïque vietnamienne, dans la commune de Bả Diem. Photo : VNA



Exprimant sa profonde gratitude pour les immenses sacrifices et les pertes endurés par sa famille durant la lutte pour la libération et la réunification nationales, Tran Thanh Man a affirmé que le Parti, l'État et le peuple honorent et se souviennent toujours du rôle des mères héroïques vietnamiennes, des familles méritantes et de tous ceux qui ont servi la révolution. Il a souligné également la responsabilité des autorités à tous les niveaux d'assurer un meilleur soutien matériel et moral aux bénéficiaires de leurs politiques. -VNA/VI