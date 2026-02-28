Le président de l'AN exhorte à des préparatifs rigoureux et rapides pour les élections à Nghê An

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (deuxième à droite), dirige une délégation de travail chargée d'inspecter les préparatifs des élections des députés à la 16e Assemblée nationale et aux conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 dans la province de Nghê An, le 28 février. (Photo : VNA)

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, également président du Conseil électoral national, a exhorté la province de Nghê An à veiller à ce que les listes électorales soient établies « avec exactitude, exhaustivité, rigueur et dans les délais impartis », compte tenu de la superficie et de la diversité de cette province du centre du Vietnam.

À la tête d'une délégation de travail chargée d'inspecter les préparatifs locaux pour l'élection des députés à la 16ᵉ AN et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le 28 février, Tran Thanh Man a souligné que Nghê An est la quatrième plus grande province du Vietnam en superficie, avec ses régions montagneuses, de moyenne altitude, deltaïques et côtières. La province abrite environ 500 000 personnes appartenant à des minorités ethniques, ce qui impose des exigences élevées en matière d’établissement des listes électorales, d’aménagement des bureaux de vote, de sécurité et de maintien de l’ordre, ainsi que d’efforts de communication visant à atteindre chaque foyer et chaque électeur.



Lors d’une séance de travail avec le Comité électoral provincial, le président de l’Assemblée nationale a salué les préparatifs complets, sérieux, opportuns et conformes à la loi menés par Nghê An, conformément aux directives des autorités centrales.



La province a mis en place 1 039 commissions électorales communales des Conseils populaires, regroupant 12 050 membres, identifié 3 123 bureaux de vote et constitué un nombre équivalent d’équipes électorales. Les listes électorales ont été régulièrement vérifiées et mises à jour, grâce à l’intégration et à l’utilisation efficace de la base de données des résidents, ce qui a permis d’améliorer leur exactitude. La désignation des candidats a été effectuée conformément aux procédures, à la structure et à la composition prescrites.



Il convient de noter que Nghê An a pris l’initiative de mettre en place le vote anticipé dans 55 bureaux de vote répartis dans 31 circonscriptions, au sein de 12 communes montagneuses, isolées, frontalières et difficiles d’accès, où le terrain et les conditions de transport sont particulièrement exigeants.



Soulignant le peu de temps restant avant le jour du scrutin, le 15 mars, et compte tenu de l'ampleur de la tâche et des exigences strictes, le chef de l'Assemblée nationale a demandé à la province de se concentrer sur plusieurs points essentiels. Il s'agit notamment de la pleine application des directives du Bureau politique et des recommandations du Conseil électoral national, ainsi que de la garantie d'un contrôle rigoureux du Parti sur le déroulement des élections.



Il a exhorté l'ensemble du système politique à s'impliquer activement dans le processus, à suivre de près l'évolution de la situation dans chaque bureau de vote, à renforcer les inspections et la supervision, et à résoudre rapidement les problèmes rencontrés sur le terrain. La province a également été invitée à poursuivre la vérification des listes électorales, en particulier pour les électeurs qui étudient ou travaillent loin de leur domicile, afin de garantir le droit de vote des citoyens.