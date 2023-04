Le président de l'AN effectuera une visite officielle à Cuba, en Argentine et en Uruguay

Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue effectuera du 18 au 28 avril des visites officielles à Cuba, en Argentine et en Uruguay, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures de l'AN.



Les visites seront effectuées sur invitation du président de l'Assemblée nationale de Cuba Esteban Lazo Hernandez, de la présidente de la Chambre des députés d'Argentine, Cecilia Moreau, et de la présidente du Sénat de l'Uruguay, Beatriz Argimon Cedeira.