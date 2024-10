Le président de l'AN du Vietnam rencontre le Premier ministre chinois Li Qiang

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, qui effectue une visite officielle de trois jours au Vietnam, à Hanoï le 13 octobre.

Tran Thanh Man a chaleureusement accueilli et salué la première visite officielle de Li Qiang au Vietnam en sa qualité de Premier ministre, qui est également la première visite au Vietnam d'un Premier ministre chinois depuis 11 ans.

Le plus haut législateur a souligné que la visite de Li Qiang marque une étape importante dans les relations bilatérales alors que les deux pays s'efforcent de construire une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam qui revêt une importance stratégique, contribuant à maintenir des échanges stratégiques réguliers de haut niveau, à faire progresser la concrétisation des perceptions communes, à concrétiser les accords signés lors des visites de hauts dirigeants et à créer un nouvel élan pour les relations bilatérales, notamment la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Après avoir passé en revue les progrès réalisés dans les relations entre les deux Partis, les deux nations et les deux organes législatifs, Tran Thanh Man et Li Qiang ont convenu que les relations bilatérales entraient dans une phase de développement profond, intégral et substantiel.

Le Vietnam reste inébranlable dans son engagement à renforcer et à développer ses relations de coopération et d'amitié avec la Chine, considérant cela comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a déclaré Tran Thanh Man.

Li Qiang, pour sa part, a affirmé que la Chine considérait le Vietnam comme une priorité dans sa politique de diplomatie de bon voisinage.

Exprimant sa satisfaction devant la rencontre et les entretiens fructueux entre le secrétaire général du Parti et président de l'État To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et Li Qiang, le président de l'AN a avancé des recommandations pour dynamiser la coopération bilatérale, notamment le renforcement de la confiance politique, la promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement de manière équilibrée et durable, et l'intensification des échanges d'amitié entre les peuples.

D'autres suggestions incluent l'accélération de la connectivité des infrastructures ferroviaires et autoroutières, l'expansion des exportations de produits agricoles et aquatiques du Vietnam vers la Chine, l'élargissement de la collaboration dans l'économie numérique, le développement vert et les énergies renouvelables, et l'organisation d'activités pour l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025.

En ce qui concerne la coopération parlementaire, l'AN du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine devraient continuer à défendre leurs rôles législatifs et de supervision dans la promotion des relations bilatérales, en augmentant le partage d'expériences dans l'amélioration institutionnelle et la construction d'un État de droit socialiste sous la direction du Parti, a déclaré Tran Thanh Man.

Sur les questions maritimes, les deux parties doivent comprendre en profondeur et mettre en œuvre sérieusement les accords de haut niveau et les perceptions communes, mieux contrôler et régler les différends en mer par des moyens pacifiques conformément à l'accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine, et au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Li Qiang a exprimé son soutien aux propositions de Tran Thanh Man, réaffirmant que le Parti, l'État et le peuple chinois souhaitaient travailler ensemble avec leurs homologues vietnamiens pour consolider, préserver et promouvoir en permanence le bon voisinage et la coopération intégrale entre les deux pays, et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam d'importance stratégique, contribuant à la construction et à la modernisation socialistes des deux pays.

Le Premier ministre chinois a avancé trois propositions clés pour renforcer les échanges et la coopération bilatérales dans les temps à venir. Premièrement, il a préconisé le maintien d'échanges stratégiques réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis et pays afin d'avoir des discussions opportunes sur les questions stratégiques concernant les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales, fournissant des orientations stratégiques pour la construction de la communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam

Deuxièmement, il a appelé à élargir la coopération interparlementaire, suggérant la mise en œuvre effective du mécanisme de coopération entre l'Assemblée populaire nationale de Chine et l'Assemblée nationale du Vietnam. Le Premier ministre Li Qiang a déclaré qu'il invitait le plus haut législateur vietnamien à se rendre en Chine afin de renforcer les échanges interparlementaire. Troisièmement, il a souligné le renforcement du soutien public aux relations bilatérales et l'organisation d'activités pour l'Année 2025 des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine. À l’issue de la rencontre, Tran Thanh Man a demandé à Li Qiang de transmettre son invitation au président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, pour effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam et coprésider la première réunion du mécanisme de coopération interparlementaire Vietnam-Chine. - VNA/VI