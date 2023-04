Le président de l'AN du Vietnam entame une visite offcielle en Argentine

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, est arrivé dimanche après-midi, 23 avril, (heure locale) à l'aéroport international d'Ezeiza de Buenos Aires, pour entamer une visite officielle en Argentine.

La délégation a été accueillie à l'aéroport par Cecilia Todesca Bocco, secrétaire aux relations économiques internationales au ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, la présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Argentine-Vietnam Maria Rose Martinez, l'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay Duong Quoc Thanh et le personnel de l'Ambassade du Vietnam en Argentine.

Le 25 octobre 1973, l'Argentine était l'un des trois pays d'Amérique latine (après Cuba et le Chili) à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Ces 50 dernières années, l'amitié et la coopération entre les deux pays se sont continuellement consolidées et bien développées.

Le Vietnam considère l'Argentine comme l'un de ses principaux partenaires en Amérique latine.

La visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine (2023), qui devrait renforcer l'amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et l'Argentine, les pays d'Amérique latine en général, promouvoir la coopération interparlementaire et élever le niveau du partenariat intégral entre les deux pays pour qu'il soit de plus en plus substantiel et efficace.

Parallèlement aux bonnes relations politiques et diplomatiques, la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Argentine continue de croître, devenant le fondement de relations à long terme entre les deux pays.

Le Vietnam est le sixième partenaire commercial de l'Argentine, le cinquième marché d'exportation de l'Argentine dans le monde et un partenaire clé dans la coopération Sud-Sud de l'Argentine en Asie du Sud-Est, tandis que l'Argentine est notre troisième partenaire commercial en Amérique latine.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont continuellement augmenté, passant de 316 millions de dollars en 2007 à plus de 4,8 milliards de dollars en 2022 (multipliés par 15). Les ministères et secteurs des deux pays ont identifié des potentiels et des atouts complémentaires, promu la coopération dans les domaines existants dans une direction substantielle et l'ont étendue à de nouveaux secteurs comme l’énergie et des mines.

Le Vietnam salue la proposition de l'Argentine de négocier un accord de libre-échange (ALE) entre le Marché commun sud-américain (MERCOSUR) et le Vietnam, qui a rapidement annoncé le début des négociations pour cet accord ; de maintenir un approvisionnement stable et à un prix raisonnable des produits traditionnels argentins (maïs, soja, viande bovine et produits laitiers).

Le Vietnam a ouvert son marché à de nombreux produits argentins (bœuf, citron, pomelo) et envisager d'autoriser l'importation d'oranges, de mandarines et de porc. Afin d’atteindre une balance commerciale durable et de réduire le déficit commercial du Vietnam (3,2 milliards de dollars en 2022), le Vietnam a demandé à l'Argentine d'augmenter ses importations de produits vietnamiens, notamment produits agricoles tels que longane, mangue, poivre, noix de cajou, produits aquatiques, riz, café, fruits secs, meubles et matériaux de construction.

Le Vietnam et l'Argentine veulent porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d'ici 2025.

Les relations entre les organes législatifs des deux pays se sont développées à travers des échanges de délégations et des contacts dans le cadre de forums parlementaires multilatéraux. L'Assemblée nationale vietnamienne a envoyé de nombreuses délégations, notamment des délégations de haut niveau, pour visiter et travailler en Argentine.

Dans le cadre multilatéral, les députés des deux pays ont maintenu entre eux des contacts, une coordination et des consultations, notamment au sein de l'Union interparlementaire.

Selon l'agenda, lors de cette visite, le chef de l'organe législatif vietnamien aura des entretiens et des entrevues avec les dirigeants de haut rang argentins ; signera un accord de coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il participera ç un Forum des affaires, visitera l'Ambassade du Vietnam à Buenos Aires et rencontrera la communauté des Vietnamiens à ce pays.

En outre, il participera à la cérémonie de signature et d'échange des accords de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

La visite officielle en Argentine du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, est effectuée à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, afin de consolider les liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et l'Argentine , ainsi qu'avec les pays d'Amérique latine en général.

Elle entend également promouvoir la possibilité d'entamer des négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam - MERCOSUR.

La visite contribuera à promouvoir et à consolider les relations traditionnelles d'amitié, de solidarité et de soutien mutuel entre les deux pays et à améliorer la coopération entre leurs organes législatifs, portant les relations de partenariat intégral entre les deux pays à un niveau plus pratique et efficace.