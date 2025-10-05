Le président de l'AN de Cuba en visite de travail dans la province de Hung Yên

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, accompagné d'une délégation de haut niveau, s'est rendu dans la province de Hung Yên le 4 octobre.

Accueillant chaleureusement la délégation, Nguyên Khac Thân, président du Comité populaire provincial, a souligné que cette visite intervenait à l'occasion du 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba, un lien exceptionnel fondé sur la solidarité, la fidélité et le partage, même dans les périodes les plus difficiles. Il a rappelé que l'amitié fraternelle entre les deux peuples, cultivée par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro, constitue un symbole exemplaire des relations internationales.

Présentant la situation socio-économique de la province, Nguyên Khac Thân a indiqué que Hung Yên est réorganisée à partir du 1er juillet 2025 par sa fusion avec l'ancienne province de Thai Binh, portant sa superficie à plus de 2.500 km² et sa population à 3,2 millions d’habitants. Cette réorganisation offre un espace de développement élargi, renforce la connectivité des infrastructures et crée de nouvelles opportunités d'investissement.

Actuellement, Hung Yên a mis en place de nombreuses zones et grappes industrielles, attirant des milliers d'entreprises nationales et étrangères, devenant ainsi une destination attractive pour les investisseurs. On y recense 904 projets d'investissement direct étranger, en provenance notamment du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de Taïwan (Chine), de Hong Kong (Chine) et des États-Unis, pour un capital enregistré total de 16,2 milliards de dollars.

Le président du Comité populaire provincial a exprimé le souhait de développer une coopération concrète avec les localités cubaines dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture de haute technologie, de l'industrie de transformation, de la culture et du tourisme.

Panorama de la séance de travail du président de l'AN de Cuba et les autorités de la province de Hung Yên. Photo: VNA

De son côté, Esteban Lazo Hernández a salué les réalisations socio-économiques remarquables de Hung Yên, l'une des provinces vietnamiennes à la croissance la plus dynamique. Il a félicité l'organisation du Parti de Hung Yên pour la réussite du 1er Congrès du Comité du Parti de la province (mandat 2025-2030) et s'est déclaré convaincu que la province de Hung Yên poursuivra un développement durable et global dans tous les domaines, atteignant les objectifs fixés.

Le président de l'AN de Cuba a émis son souhait que les liens d'amitié et de coopération entre le Vietnam et Cuba demeurent solides et se développent davantage. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien du Vietnam en général et du peuple de la province de Hung Yên en particulier, à travers les campagnes de collecte de fonds destinées à manifester la solidarité et à venir en aide au peuple cubain.

Il a également adressé ses condoléances au peuple vietnamien touché par le typhon Bualoi, exprimant sa solidarité et sa confiance dans la capacité du Vietnam à surmonter les difficultés.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont partagé leurs expériences en matière de développement socio-économique, d’attraction des investissements, de gestion publique et de développement de l'agriculture à haute technologie. -VNA/VI