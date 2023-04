Le président de l'AN cubaine Esteban Lazo Hernández à l’honneur

L'Assemblée nationale du Vietnam, en coopération avec les agences cubaines concernées, a organisé le 20 avril (heure locale) à La Havane une cérémonie de remise d’Ordres à des dirigeants cubains, à l’occasion de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue à Cuba.

Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue a remis l’Ordre de Ho Chi Minh au président de l'AN du Pouvoir populaire et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a remis l’Ordre de Ho Chi Minh au président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández, pour ses grandes contributions à la consolidation et au développement des relations d'amitié spéciales entre les deux Partis, les deux Assemblées nationales et les deux peuples vietnamiens et cubains.

Le dirigeant vietnamien a aussi remis des Ordres d’Amitié à d’autres dirigeants cubains pour les contributions au resserrement des relations entre le Vietnam et Cuba.

Au nom des dirigeants cubains, Esteban Lazo Hernández a exprimé son honneur et sa joie pour être décerné la noble distinction de l'État du Vietnam. Il a souligné que les dirigeants cubains avaient reçu ces titres honorables au nom du peuple cubain qu’ils représentaient et avec un sentiment de solidarité avec l'héroïque nation vietnamienne - qui découlait de José Martí à qui ils se sont engagés. Le héros national cubain José Martí, le Président Ho Chi Minh, le président Fidel Castro sont ceux qui ont jeté les bases solides pour la solidarité entre les deux nations vietnamienne et cubaine.

Esteban Lazo Hernández a exprimé son émotion en recevant l’Ordre portant le nom et l'image du Président Ho Chi Minh. Le Président Ho Chi Minh a prouvé qu'aucune force ne peut diviser une nation de volonté, quels que soient les difficultés et les défis auxquels la nation est confrontée, a-t-il précisé, soulignant que Cuba avait beaucoup appris de l'intelligence et du courage du peuple vietnamien.