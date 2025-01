Le président de l'AN clarifie les solutions institutionnelles pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a présenté un rapport lors d'une conférence nationale tenue le 13 janvier, sur les orientations et solutions institutionnelles pour promouvoir le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique au Vietnam.

Il a mis en lumière les politiques et les lois visant à stimuler ces domaines, soulignant que depuis le début du 15e mandat, l'AN a adopté plusieurs lois pertinentes. Notamment, 29 lois et 41 résolutions adoptées lors des 7e et 8e sessions ont abordé des questions pratiques urgentes, comme la création de bases de données numériques et des politiques soutenant la science et la technologie.

Cependant, Tran Thanh Man a reconnu que le système juridique présente encore d'importantes limites. Il manque de cohérence et de consistance, ce qui conduit à des mécanismes inefficaces dans certains domaines. Il a précisé que les mécanismes d'investissement et de financement pour la science, la technologie et l'innovation ne sont pas encore pleinement propices à attirer les investissements de la société. Les mécanismes financiers pour la transformation numérique restent également complexes, ralentissant les projets nationaux.

Il a souligné que la résolution 57-NQ/TW du Politburo a défini sept tâches et solutions clés, avec plus de 100 tâches et solutions spécifiques, dont 16 nécessitent de nouvelles politiques et mécanismes tels que le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la construction de centres de données et la mise en place d'infrastructures de stockage conformes aux normes internationales. Sur cette base, le président de l'AN a souligné la nécessité de se concentrer sur les tâches et les solutions clés, notamment la sensibilisation et la promotion d'un changement de mentalité concernant le rôle de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Il a noté que le 10 janvier, la délégation du parti de l'AN a publié le plan d'action n° 3260 pour mettre en œuvre la résolution 57, avec des objectifs, des cibles, des responsabilités et des délais clairs, tout en garantissant une action urgente et décisive.

Il a également précisé la responsabilité des dirigeants, des fonctionnaires et des travailleurs, tout en promouvant une culture d'innovation, de créativité et de responsabilité. Tran Thanh Man a souligné la nécessité d'une gestion axée sur les résultats, de l'autorisation de projets pilotes sur les questions émergentes, ainsi que des ajustements réglementaires pour les nouvelles technologies et les nouveaux modèles commerciaux.

Dans le processus d'achèvement du cadre juridique pour la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, il est nécessaire d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre des politiques et des lois connexes, définissant ainsi les obstacles et les défis à résoudre, a-t-il déclaré.

Notant que depuis le début du 15e mandat, certains documents juridiques essentiels concernant la science, la technologie et la transformation numérique n'ont pas encore été publiés, Tran Thanh Man a déclaré que l'AN examinera l'approbation des projets de loi dans six domaines clés connexes, tout en continuant à examiner et à élaborer de nouveaux documents.

Il a promis que l'AN, le Comité permanent de l'AN et les agences de l'AN coordonneront efficacement avec le gouvernement pour examiner le système juridique et institutionnel concerné, tout en favorisant une forte rénovation pour améliorer sa qualité et son efficacité opérationnelles. -VNA/VI