Le président de l'AN bulgare termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Dans l'après-midi du 9 janvier, le président de l'Assemblée nationale (AN) bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, a quitté Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam du 5 au 9 janvier 2024, à l'invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue.

Le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, quitte Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam du 5 au 9 janvier 2024. Photo : VNA

Lors de sa visite, le président de l'AN Rossen Dimitrov Jeliazkov est venu saluer le président Vo Van Thuong ; a eu une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh; s’est entretenu avec le président de l'AN Vuong Dinh Hue et s’est rendu dans la province de Ninh Binh. Il a également rencontré des Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Bulgarie, prononcé un discours à l’Université nationale de Hanoï et visité l'École maternelle de haute qualité Vietnam-Bulgarie, dans l’arrondissement de Hai Ba Trung, à Hanoï.

Il s'agissait de la première visite officielle du président de l'AN bulgare au Vietnam après près de 12 ans et après la visite officielle en Bulgarie en septembre 2023 du président de l’AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Lors de la visite officielle au Vietnam du président de l’AN bulgare, les deux parties ont hautement apprécié les développements positifs de la coopération bilatérale dans tous les domaines, ont convenu de continuer à promouvoir les visites et les contacts à tous les niveaux et de déployer efficacement les mécanismes et accords de coopération bilatérale.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d'investissement, les deux parties ont convenu de porter les échanges commerciaux à 500 millions de dollars par an. Les deux parties devraient dynamiser leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture de haute technologie, de la pharmacie, des technologies de l'information, du tourisme, de la culture, de l'industrie de haute technologie, de l'aviation, la coopération décentralisée.

Le Vietnam a proposé que la Bulgarie encourage la Commission européenne (CE) à lever prochainement le « carton jaune » sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits aquatiques vietnamiens. Le pays a également remercié l'AN bulgare pour avoir ratifié l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA) et invité la Bulgarie à encourager les États membres de l'UE qui ne l'ont pas encore ratifié à le faire rapidement.

Les deux dirigeants de l'AN ont convenu de mettre en œuvre le nouveau protocole d'accord signé en septembre 2023. Ils se sont engagés à le mettre en œuvre rapidement, activement et efficacement. Parallèlement, les deux parties continueront de maintenir les échanges de délégations de haut niveau de l'AN, d'agences et de groupes parlementaires d'amitié, de multiplier l'échange d'informations et d'expériences sur les activités parlementaires.

En discutant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont salué le soutien mutuel des deux pays lors des forums et organisations internationaux tels que les Organisations des Nations Unies, l'Union interparlementaire (UIP), le Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) et exprimé le souhait d'intensifier leur coopération dans le cadre des relations entre le Vietnam et l'Union européenne. -VNA/VI