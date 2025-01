Le président de l'AN assiste à l'ouverture de la réunion du Bureau de l'APF à Can Tho

Le président de l'AN Tran Thanh Man assiste à l'ouverture de la réunion du Bureau de l'APF à Can Tho. Photo: VNA

La réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s'est ouverte le 22 janvier dans la ville de Can Tho, delta du Mékong. Il s'agissait d'un événement clé organisé par l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, affirmant le rôle moteur du Vietnam au sein de la Francophonie, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'APF.

S'exprimant lors de la réunion, le président de l'AN vietnamienne, Tran Thanh Man a souligné les contributions actives du Vietnam aux activités communes de l'APF depuis sa création il y a plus de 50 ans.

Selon lui, le Vietnam partage et soutient toujours les nobles valeurs et objectifs de la Francophonie qui sont la paix, la démocratie, la diversité culturelle et linguistique, la solidarité, la coopération et le développement. Ce sont également les objectifs que l'État et le peuple vietnamiens s'efforcent d'atteindre dans le processus actuel de rénovation globale et ont obtenu des réalisations importantes dans de nombreux domaines.

Tran Thanh Man a souligné que le Vietnam accorde une grande importance au rôle de l'APF – organe consultatif de l'OIF. Ce rôle s'illustre par le lancement et la mise en œuvre de programmes de coopération interparlementaire, la promotion de la construction d'un État de droit et des droits de l'homme, la diffusion de l'usage de la langue française et le renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les institutions parlementaires. Ces contributions actives participent au développement croissant de la diplomatie parlementaire, tout en rehaussant la position et la voix des parlementaires dans les questions régionales et internationales.

Dans le contexte de la situation mondiale complexe et imprévisible, la discussion politique du Bureau parlementaire de l'APF sur le rôle de Francophonie face aux mutations de l'ordre mondial revêt une importance cruciale et d'actualité.

La Déclaration de Can Tho sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique, adoptée par les délégués de la Conférence parlementaire au cours des deux derniers jours, constitue une contribution importante à la coopération francophone, a déclaré Tran Thanh Man.

Il s'est déclaré convaincu que l'APF, ainsi que d'autres organisations interparlementaires, continueront d'être des lieux où les parlementaires exprimeront leurs points de vue, refléteront les aspirations des peuples, et travailleront ensemble à la construction et à la défense d'un monde de solidarité, de paix, en promouvant la coopération multilatérale et en résolvant pacifiquement les conflits sur la base du respect du droit international.

Selon le président de l'APF, Hilarion Etong, la réunion a envoyé un message fort, soulignant que la promotion de l'utilisation de la langue française est également un effort pour protéger d'autres langues et la diversité culturelle, dans le but d'enrichir les cultures au sein de la Francophonie.

La réunion du Bureau de l'APF a eu lieu juste après la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique. Cette conférence a adopté la Déclaration de Can Tho, appelant à la coopération internationale pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Le président de l'APF a salué l'initiative du Vietnam, affirmant qu'elle marquerait une étape importante dans l'histoire de l'organisation.

Abordant des récentes activités de l'APF, Hilarion Etong a souligné l'engagement constant et l'amitié du sous-comité vietnamien, qui a apporté une contribution significative dans des domaines tels que la coopération Sud-Sud, la stabilité politique, le partage de bonnes pratiques économiques, l'innovation technologique et la lutte contre le changement climatique. -VNA/VI