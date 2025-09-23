Le président de l'AN appelle à faire de Khanh Hoa un pôle stratégique de croissance nationale



Le 22 septembre, le premier congrès du Parti de la province de Khanh Hoa pour le mandat 2025-2030 s'est ouvert, en présence de 396 délégués représentant près de 74 000 membres du Parti des organisations du Parti affiliées. L'événement a marqué une étape importante dans le processus de réorganisation administrative après la fusion des deux provinces de Khanh Hoa et de Ninh Thuân.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté au congrès et a prononcé un discours d'orientation. Il a mis l'accent sur la nécessité de transformer Khanh Hoa en un pôle de croissance stratégique pour le pays, avec pour objectif de devenir un centre économique maritime moderne et une ville directement sous l'autorité centrale.

Selon lui, les objectifs fixés à l'horizon 2030 sont ambitieux : une croissance annuelle moyenne du PIRB de 11 à 12 %, un revenu par habitant parmi les dix plus élevés du pays, une augmentation annuelle des recettes budgétaires de 12 %, et l'élimination quasi totale de la pauvreté.

Rappelant les propos du secrétaire général Tô Lâm lors de sa visite dans l'ancienne province de Ninh Thuân, selon lesquels la province recèle un immense potentiel nécessitant une vision nouvelle, en phase avec l'époque, pour être révélé ; et une volonté persévérante pour transformer les défis en opportunités et ouvrir la voie à un développement durable, le président de l'AN a souligné qu'il s'agissait aussi d'un message adressé aujourd'hui à Khanh Hoa.

Trân Thanh Mân a mis l'accent sur plusieurs priorités. La première concerne la consolidation de l'organisation du Parti et d'un système politique "véritablement intègres et solides", condition essentielle d'un développement équilibré. La deuxième porte sur l'efficacité du modèle d'administration locale à deux niveaux, en lien avec l'accélération de la transformation numérique, l'application de l'intelligence artificielle et le renforcement de la proximité avec la population.

Avec ses près de 500 kilomètres de côtes, quatre baies de renommée mondiale (Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang et Vinh Hy) et l'archipel de Truong Sa, la province de Khanh Hoa dispose d'atouts uniques pour devenir un centre majeur de l'économie maritime nationale. L'AN recommande de privilégier les secteurs clés tels que les industries énergétiques, la transformation et la fabrication, la logistique, les hautes technologies et, surtout, le tourisme, destiné à devenir une filière de rang international.

Le Comité exécutif provincial du Parti pour la période 2025-2030. Photo: VNA

Au-delà de l'économie, il faut assurer un développement harmonieux, associant progrès social, réduction durable de la pauvreté et amélioration du niveau de vie matériel et culturel de la population. Le renouvellement du modèle de croissance doit aller de pair avec une restructuration économique et une meilleure intégration de l'innovation scientifique et technologique.

Trân Thanh Mân a également rappelé que l'AN a déjà adopté des résolutions qui accordent à la province des mécanismes spécifiques, considérés comme de véritables "leviers institutionnels" pour attirer les ressources, renforcer les liens régionaux et accroître sa compétitivité.

Enfin, il a insisté sur la nécessité d'articuler le développement économique avec la consolidation de la défense nationale, de la sécurité et de la diplomatie. Il a souligné le rôle clé du Front de la Patrie et des organisations socio-politiques dans le renforcement du bloc de grande union nationale.

Confiant dans la détermination et l'esprit d'unité de l'organisation du Parti, des autorités locales et de la population, le président de l'AN a affirmé que Khanh Hoa est en mesure d'écrire une nouvelle page de son histoire, contribuant puissamment à la prospérité et à la modernisation du pays. -VNA/VI