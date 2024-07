Le président de l'AN à la célébration des 95 ans de la fondation du Syndicat vietnamien

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a décerné l’Ordre du travail de première classe à la Confédération générale du travail du Vietnam. Photo : VNA

Célébrant le 95e anniversaire de la fondation du Syndicat vietnamien (28 juillet 1929 - 28 juillet 2024), dans la matinée du 28 juillet à Hanoï, la Confédération générale du travail du Vietnam a organisé une cérémonie de remise du Prix Nguyen Van Linh pour la 4e édition, félicitant les chefs exceptionnels de syndicats de base et de confédérations syndicales, en présence du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.

A cette occasion, les délégués ont observé une minute de silence à la mémoire du feu secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a décerné l’Ordre du travail de première classe à la Confédération générale du travail du Vietnam pour ses réalisations remarquables obtenues au cours des cinq dernières années.

Il a affirmé qu'après 95 ans de naissance et de développement, le Syndicat vietnamien avait toujours lutté pour les droits de la classe ouvrière et des travailleurs ; apporté une contribution importante et directe à la grande victoire de la révolution vietnamienne. La classe ouvrière et les syndicats sont toujours la force dirigeante de la cause de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

Tran Thanh Man a proposé que les syndicats à tous les niveaux continuent de mettre en œuvre efficacement la résolution du 13e Congrès national du Parti ; la Résolution n° 02 du 12 juin 2021 du Bureau politique sur le renouvellement dans l'organisation et le fonctionnement des syndicats vietnamiens dans la nouvelle situation et les options et lignes directives du Parti, les politiques et les lois de l'État sur les fonctions et activités des syndicats.

Il a demandé de bien saisir la situation de l'emploi, des revenus et de la vie des travailleurs, d’écouter leurs aspirations pour élaborer des plans et des programmes de travail appropriés, scientifiques et réalisables.

Il a aussi demandé que les syndicats à tous les niveaux propagent et mettent en œuvre efficacement les lois et résolutions de l'Assemblée nationale, y compris de nombreuses nouvelles réglementations et politiques liées aux travailleurs ; mettre rapidement en œuvre les réglementations sur la réforme de la politique salariale, l’ajustement des retraites, des prestations d'assurance sociale, des allocations mensuelles... en faveur des personnes méritantes et sensibilisent aussi certaines politiques de sécurité sociale qui sont entrées en vigueur à partir du 1er juillet 2024.

Le dirigeant a annoncé qu'au cours de sa 7e session, la 15e Assemblée nationale avait donné son premier avis sur la Loi sur les syndicats (modifiée) avec de nombreuses nouvelles exigences et tâches pour l'organisation syndicale. La loi est prévue d’être adoptée lors de la 8e session prochaine.

Lors de la cérémonie, 10 cadres syndicaux ayant réalisé des réalisations exceptionnelles et exemplaires dans la défense et la protection des droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs et dans l’édification d'organisations syndicales fortes ont reçu le Prix Nguyen Van Linh. Les 95 chefs exceptionnels de syndicats de base et de confédérations syndicales à travers le pays ont été aussi félicités et honorés.

Le Prix Nguyen Van Linh est un prix nommé du dirigeant éponyme très prestigieux du Parti, de l’État et du peuple vietnamien qui avait occupé le poste de président du Syndicat général du Vietnam entre 1977 et 1980, un leader de la pensée innovante, très connu pour ses articles écrits par lui-même "Tâches à réaliser immédiatement". - VNA/VI