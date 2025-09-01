Nouvelles
Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez se recueille au mausolée du Président Hô Chi Minh
Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l’État cubain et son épouse, avec la délégation cubaine, avaient visité le Musée d’histoire militaire du Vietnam et déposé des fleurs au pied du monument en hommage aux experts militaires cubains. Ils se sont également recueillis devant la statue du héros national José Martí au jardin de Tao Đan et ont visité le Groupe des industries et télécommunications de l’armée (Viettel).
Bien que séparés par la moitié du globe, les deux pays ont bâti une relation exemplaire sur la scène internationale. Des fondations jetées par le héros national cubain José Martí, le Président Hô Chi Minh et le dirigeant Fidel Castro, les générations successives de responsables et de citoyens des deux nations ont nourri une amitié éprouvée par l’histoire.
Cette visite d’État du dirigeant cubain réaffirme une nouvelle fois que la solidarité entre le Vietnam et Cuba demeure un phare guidant la coopération et le développement, au service des intérêts légitimes des deux nations, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. - VNA/VI