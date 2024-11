Le président bulgare Rumen Radev visite l’Académie diplomatique du Vietnam

Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, prononce un discours à l’Académie diplomatique du Vietnam le 26 novembre. Photo : VNA

Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, en visite officielle au Vietnam, a visité mardi 26 novembre l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) où il a prononcé un discours soulignant l’importance des relations entre le Vietnam et la Bulgarie.



S’adressant aux professeurs et aux étudiants de la DAV, le président bulgare a présenté les deux nations comme des ponts cruciaux, le Vietnam servant de connecteur entre la Bulgarie et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Bulgarie servant de passerelle pour le Vietnam vers l’Union européenne.



Selon le président Rumen Radev, les deux pays ont mis en place des cadres juridiques et des mécanismes de coopération dans de multiples secteurs tels que l’économie, le commerce, la défense, l’éducation et la sécurité.



Il a particulièrement souligné l’importance des liens économiques et commerciaux bilatéraux. Il a déclaré que le prochain forum des affaires Vietnam-Bulgarie à Hô Chi Minh-Ville vise à renforcer les relations économiques tout en mettant en valeur la collaboration économique mutuellement bénéfique dans les domaines de force et de besoin entre les deux pays.

Le chef de l’Etat bulgare a ensuite mis l’accent sur le remarquable héritage des échanges éducatifs, avec plus de 3.600 ingénieurs et scientifiques ainsi que 30.000 travailleurs qualifiés du Vietnam formés en Bulgarie. Beaucoup des anciens élèves sont devenus des dirigeants importants du Vietnam et ont apporté des contributions significatives à leur pays d’origine.



Le président Rumen Radev a partagé l’expérience de la Bulgarie dans l’obtention d’un équilibre harmonieux entre innovation et tradition, la présentant comme une feuille de route potentielle pour le développement futur du Vietnam. Il a ajouté que son pays a obtenu plusieurs réalisations en matière d’innovation grâce à des initiatives visant à soutenir les startups dans la région et à développer l’économie numérique.



Il a souligné que la diplomatie est bien plus qu’une profession, c’est une vocation essentielle pour l’avenir, qui évolue dans un monde devenu une arène de concurrence intense et implacable, les relations internationales étant de plus en plus fragiles.



Devenir un excellent diplomate est le moyen le plus efficace de servir le pays, de protéger les intérêts des citoyens et de faire progresser l’intégration internationale du Vietnam, a-t-il souligné, affirmant qu’il était au Vietnam pour voir les relations Vietnam-Bulgarie évoluer vers une nouvelle ère. – VNA/VI