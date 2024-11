Le président bulgare Rumen Radev arrive au Vietnam pour une visite officielle

Le président bulgare Rumen Radev et son épouse à leur descente d’avion à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, le 24 novembre. Photo: VNA

Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, et son épouse sont arrivés à Hanoi dans l’après-midi du 24 novembre, entamant leur visite officielle au Vietnam du 24 au 28 novembre à l’invitation du président Luong Cuong.



Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Nôi Bài notamment par le ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh et l’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie Dô Hoàng Long.



Il s’agit du premier voyage au Vietnam d’un chef de l’Etat bulgare depuis 11 ans et également du premier voyage du président Rumen Radev dans le pays depuis son entrée en fonction en 2017.



Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, ce voyage intervient dans un contexte de développement soutenu des relations bilatérales dans de nombreux secteurs. Les liens entre les deux pays ont officiellement commencé en 1950, lorsque la Bulgarie a été l’une des premières nations au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



Au cours des dernières années, les deux pays ont maintenu des échanges réguliers de délégations, notamment à haut niveau, et se sont étroitement coordonnés et soutenus lors des forums multilatéraux. Ils ont constaté des progrès dans les liens économiques et commerciaux, le volume des échanges ayant atteint 200 millions de dollars par an au cours de la période 2021-2023, soit près du double du chiffre de la période 2019-2020.



La coopération éducative est la pierre angulaire des relations bilatérales. La Bulgarie a joué un rôle crucial dans le développement des ressources humaines du Vietnam, en aidant le pays à former 3.600 scientifiques vietnamiens et environ 30.000 techniciens qualifiés.



La coopération dans le domaine du travail est également un domaine potentiel, tandis que la collaboration entre localités a été renforcée par des liens de jumelage établis entre les localités des deux pays. – VNA/VI