Le président bissau-guinéen visite l’Institut de recherche sur les grandes cultures du Vietnam

Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló rencontre les responsables de l’Institut de recherche sur les grandes cultures (FCRI). Photo: VNA



Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a visité vendredi 6 septembre l’Institut de recherche sur les grandes cultures (FCRI) de l’Académie des sciences agricoles du Vietnam (VAAS) dans la commune de Liên Hông de la ville de Hai Duong, province de Hai Duong (Nord).

Le directeur adjoint de la VAAS, Dào Thê Anh, a rapporté que l’académie avait participé à de nombreux programmes visant à garantir la sécurité alimentaire en Afrique. Rien qu’en Guinée-Bissau, elle mène un projet sur la culture de l’anacarde et espère un soutien continu du pays pour que le projet soit couronné de succès.

Présentant certains des résultats de recherche et des partenariats du FCRI avec les pays africains au cours des 15 dernières années, le directeur du FCRI, Nguyên Trong Khanh, a fait savoir que l’institut avait coopéré avec certains pays africains tels que le Sénégal, la Guinée, l’Angola, le Congo, le Soudan, le Mali et le Mozambique.

Il a souligné que le FCRI avait envoyé plus de 300 experts en Afrique. Il a notamment transféré des variétés de riz, de soja et de patate douce et aidé les pays du continent à mettre en place de nouveaux systèmes de culture, contribuant ainsi à améliorer les revenus des agriculteurs et à assurer la sécurité alimentaire.

La délégation bissau-guinéenne a présenté les conditions climatiques et pédologiques spécifiques de son pays et a également discuté avec les experts du FCRI de la sélection de variétés de riz adaptées, des pratiques agricoles efficaces et de la protection de l’environnement dans l’agriculture.

Le président Umaro Sissoco Embaló a déclaré que la Guinée-Bissau est un pays agricole et qu’à travers la visite au FCRI, il souhaite tirer des leçons de l’expérience du Vietnam en matière de développement agricole.



Il a également exprimé son espoir que des projets agricoles similaires à ceux que le FCRI a mis en œuvre dans d’autres pays africains soient réalisés en Guinée-Bissau dans les temps à venir.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a décrit la visite officielle du président bissau-guinéen au Vietnam comme un jalon important dans l’élargissement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, dont l’agriculture.

Au cours de ce voyage, les deux pays devraient signer un accord de coopération agricole, a-t-elle déclaré, notant que le Vietnam est prêt à envoyer des experts en Guinée-Bissau pour promouvoir des partenariats dans le développement agricole dans les temps à venir.

Au FCRI, la délégation bissau-guinéenne a visité le laboratoire, la zone de production de melons de haute technologie et la zone de riziculture expérimentale de l’institut. - VNA/VI