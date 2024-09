Le président bissau-guinéen arrive à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam

Cérémonie d'accueil du président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, et de son épouse, à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo: VNA

Dans la soirée du 5 septembre, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, et son épouse sont arrivés à Hanoï, entamant leur visite officielle au Vietnam du 5 au 8 septembre, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse.



Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï par la cheffe adjointe du bureau présidentiel, Phan Thi Kim Oanh, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, l’ambassadeur du Vietnam au Maroc et en Guinée-Bissau, Le Kim Quy, ainsi que d’autres cadres.



Selon la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, il s'agit de la première visite au Vietnam d’un président bissau-guinéen depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.



Le Vietnam et la Guinée-Bissau entretiennent des relations amicales traditionnelles.



Le Vietnam est le troisième plus grand marché d'exportation de la Guinée-Bissau au monde et cette dernière est depuis de nombreuses années l'un des cinq plus grands partenaires du Vietnam en Afrique en termes d'approvisionnement en noix de cajou brutes.



Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, notamment la culture, l'économie, le commerce, l'industrie ainsi que les sciences et les technologies.



Les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement lors de forums multilatéraux.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également déclaré que cette première visite de haut niveau entre le Vietnam et la Guinée-Bissau visait à affirmer l'importance accordée par le Vietnam au développement de ses relations amicales traditionnelles avec les pays et amis d'Afrique, dont la Guinée-Bissau.



La visite vise également à créer une base pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, y compris les domaines traditionnels de coopération tels que la politique, l'économie, le commerce, l'agriculture, l’aquaculture et l'industrie de transformation, ainsi que pour élargir la coopération vers de nouveaux domaines comme la construction d’infrastructures de ports maritimes et l’exploitation minière.



Durant son séjour, le président Umaro Sissoco Embaló aura un entretien avec le dirigeant To Lam et des rencontres avec d’autres hauts dirigeants vietnamiens. Il assistera également à d’autres activités diplomatiques importantes.-VNA/VI