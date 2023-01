Le président au sommet "Voix de l'hémisphère Sud"

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a participé ce jeudi 12 janvier à l'ouverture du Sommet virtuel "Voix de l'hémisphère Sud", organisé par l’Inde.

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc prend parole à l'ouverture du Sommet virtuel "Voix de l'hémisphère Sud". Photo : VNA



Prenant la parole, le dirigeant vietnamien a tenu en haute estime cette initiative de l’Inde et donné des propositions concrètes.

Premièrement, apporter des contributions substantielles à la promotion du multilatéralisme, à la réforme des Nations Unies, à la consolidation du système commercial multilatéral avec l'OMC placée au centre.

Deuxièmement, renforcer le soutien financier préférentiel des pays développés aux pays du Sud, annuler la dette des pays démunis, soutenir la réponse au changement climatique, la transition verte, le développement durable, renforcer de nouveaux mécanismes financiers.

Troisièmement, placer la technologie, la transformation numérique et l'innovation an centre dans la stratégie de développement de chaque pays, en tant que moteur de la croissance vert.

Partageant les leçons et acquis du développement socio-économique du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam soutenait et continuerait à contribuer à la Voix de l’hémisphère Sud, pour un monde juste, ouvert, prospère et heureux.

C’est l'une des premières activités dans le cadre de l'année de la présidence indienne du G20, une initiative du Premier ministre indien Narendra Modi dans le but d'intégrer les points de vue et les positions des pays en développement dans l'agenda du G20, promouvant ainsi la solidarité mondiale, édifiant une voix commune pour relever les défis urgents et réaliser les Objectifs de Développement Durable.

Le sommet "Voix de l'hémisphère Sud" contribue à promouvoir la solidarité, exprimant la vision commune des pays en développement qui s'unissent pour répondre aux défis mondiaux. Les initiatives, engagements et propositions du sommet constituent une base importante pour l'agenda du G20 en 2023, en vue du Sommet du G20 qui aura lieu en septembre.