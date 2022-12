Le président assiste à l’inauguration du site commémoratif de Quang Nam

Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté dimanche 18 décembre à la cérémonie d’inauguration du site commémoratif Hon Tàu-Dèo Le dans le district de Quê Son, dans la province de Quang Nam (Centre), qui est dédié à la commémoration des cadres, soldats, guérilleros et personnes qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays.

Le président Nguyên Xuân Phuc offre un portrait du président Hô Chi Minh au district de Quê Son, dans la province de Quang Nam. Photo: VNA

S’adressant à la cérémonie, il a souligné que le peuple vietnamien se souviendra à jamais et est reconnaissant des grands sacrifices des héros et des martyrs, des mères héroïnes vietnamiennes, et de nombreuses personnes loyales et indomptables de Quê Son et de toutes les régions du pays qui se sont battus, se sont sacrifiés et ont reposé en paix dans la région.



Le président Nguyên Xuân Phuc a salué les efforts de Quê Son et du conseil de gestion du projet dans la mobilisation des ressources pour la construction du site.



Quê Son a été le théâtre des centaines de batailles pendant les guerres de résistance contre les Français et les Américains. La chaîne de montagnes Hon Tau était l’ancienne base des dirigeants du district de Quê Son, de Quang Nam et de l’ancienne province de Quang Da ainsi que d’un certain nombre d’organes du Comité du Parti de la 5e Région.



La construction du site commémoratif Hon Tàu-Dèo Le a été achevée après 10 mois pour un coût total de plus de 10 milliards de dôngs. L’inauguration du site a été l’occasion de rendre hommage aux générations plus âgées et de sensibiliser les jeunes à la glorieuse tradition de la région et du pays.



A cette occasion, le chef de l’Etat a également salué les réalisations de la ville de Dà Nang, de la province de Quang Nam et du district de Quê Son dans la reprise et le développement socio-économique post-pandémie, et a exprimé son espoir que les localités continueront à oeuvrer pour améliorer la vie des populations locales, en particulier des vétérans de guerre, et atteindre tous les objectifs socio-économiques.



Il a espéré que l’organisation du Parti, l’administration et les habitants de Quê Son s’uniront pour veiller au site, en le transformant en une destination attrayante pour les visiteurs nationaux et étrangers et un lieu d’éducation au patriotisme.



Lors de la cérémonie, le président Nguyên Xuân Phuc a remis des cadeaux à des héros des forces armées populaires et à des mères héroïnes vietnamiennes de la localité.



Plus tôt, il a offert des fleurs et de l’encens en hommage aux martyrs sur le site commémoratif Hon Tàu-Dèo Le, et s’est recueilli sur les stèles dédiées aux héros et aux martyrs dans la forêt interdite d’An Xuân dans la commune de Quê My, district de Quê Son.