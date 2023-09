Le président américain Joe Biden termine sa visite d’État au Vietnam

Le président américain Joe Biden a conclu lundi 11 septembre sa visite d’État de deux jours au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong.

Le président Joe Biden est allé fleurir le monument dédié au regretté sénateur américain John McCain, près du lac Truc Bach à Hanoi. Photo: VNA

Avant de se rendre à l’aéroport, le président Joe Biden a déposé une gerbe de fleurs devant le monument dédié au regretté sénateur américain John McCain, près du lac Truc Bach à Hanoi. L’emplacement du monument est l’endroit où l’avion de McCain a été abattu en 1967 alors qu’il servait dans la marine américaine. McCain avait visité ce site commémoratif à plusieurs reprises entre 1985 et 2017. Il est décédé le 25 août 2018.

Lors d’une rencontre avec la presse aux côtés du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour annoncer les résultats de leur entretien dans la soirée du 10 septembre, le président Joe Biden a souligné que tous les progrès réalisés au cours des 50 dernières années n’étaient pas inévitables mais ont nécessité des années de travail acharné de la part des dirigeants des deux pays.

Il a exprimé son souvenir de McCain et a noté que ceux qui ont contribué à cultiver les relations Vietnam-États-Unis ont vu combien les parties «avaient à gagner en travaillant ensemble pour surmonter un passé amer».

Après la cérémonie d’hommage au monument qui a duré environ 10 minutes, le président Joe Biden s’est rendu à l’aéroport international de Nôi Bai, achevant sa visite d’État au Vietnam.

Passage de l'impressionnant convoi du président américain Joe Biden dans la rue Tràng Tiên, à Hanoi. Photo: VNA Passage de l'impressionnant convoi du président américain Joe Biden dans la rue Tràng Tiên, à Hanoi. Photo: VNA

Cette visite marque une décennie de mise en œuvre de leur partenariat intégral (2013-2023) et la poursuite des visites au Vietnam des locataires de la Maison Blanche au cours des près de 30 dernières années.

Pendant le voyage, le président Joe Biden a rejoint le secrétaire général Nguyên Phu Trong pour une cérémonie d’accueil officiel en son honneur, des entretiens et une rencontre avec la presse.

Le président Joe Biden a rencontré le président Vo Van Thuong et a assisté à un banquet présidé par le président Vo Van Thuong. Il a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh, les deux dirigeants participant à une conférence de haut niveau entre les États-Unis et le Vietnam sur l’investissement et l’innovation. Le président américain a également rencontré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont souligné l’importance particulière de la visite en tant qu’occasion pour les dirigeants des pays d’échanger des points de vue sur les relations bilatérales et les questions internationales pour l’intérêt de leurs peuples et pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et le monde.

Les deux parties ont convenu que les relations Vietnam-États-Unis ont connu des progrès significatifs, profonds, substantiels et efficaces depuis la normalisation des liens et l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays.

A cette occasion, une déclaration conjointe des dirigeants sur l’élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral a été publiée, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations.

En conséquence, les parties travailleront ensemble pour réaliser les aspirations de leurs peuples à un avenir radieux et dynamique, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde.