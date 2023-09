Le président américain Biden entame une visite d’État au Vietnam

Le président américain Joseph R. Biden Jr. Est arrivé dimanche après-midi 10 septembre à Hanoi, entamant une visite d’État de deux jours au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Le président américain Biden à sa descente d’avion à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi. Photo: VNA L'accueil du président américain Joe Biden à l’aéroport international de Nôi Bài. Photo: VNA

Le président amércain et sa haute délégation sont accueillis à l’aéroport international de Nôi Bài par le membre du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc, le le président du Conseil populaire de Hanoi, Nguyên Ngoc Tuân, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, et le directeur du Département du protocole d’État du ministère des Affaires étrangères Nguyên Viêt Dung, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc E. Knapper et nombre de personnels de l’ambassade des États-Unis au Vietnam



Le président Biden est accompagné du secrétaire d’État Antony Blinken, du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et de l’envoyé spécial du président pour le climat John Kerry, l’assistant du président et conseiller adjoint à la sécurité nationale Jonathan Finer, l’assistant adjoint du président et coordinateur des affaires indo-pacifiques du Conseil de sécurité nationale Kurt Campbell, la directrice principale du Conseil de sécurité nationale Mira Rapp-Hooper, le conseiller spécial du président et directeur principal du Conseil de sécurité nationale Tarun Chhabra.



Cette visite du président Biden au Vietnam marque une décennie de partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, et s’inscrit dans la continuité des visites précédentes des présidents américains – Bill Clinton en 2000, George Bush en 2006, Barack Obama en 2016 et Donald Trump en 2017 – au cours de près de 30 dernières années.

Les résultats exceptionnels des relations bilatérales Vietnam-États-Unis au cours des trois dernières décennies constituent une base pour affirmer que la visite d’État du président Biden au Vietnam constituera un jalon important dans le cheminement commun des deux pays vers la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable dans la région et le monde.