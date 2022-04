Le président affirme la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie du Vietnam

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a affirmé vendredi 8 avril au directeur exécutif du Secrétariat de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), Kairat Sarybay, que le Vietnam persite dans la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie et de responsabilité internationale.

Le Vietnam participe toujours activement aux activités de la CICA et promeut les relations de coopération économique, commerciale, agricole, touristique et de protection de l’environnement entre les pays membres, a-t-il indiqué en recevant l’ambassadeur kazakhs Kairat Sarybay.



Adressant ses meilleurs vœux aux dirigeants et au peuple du Kazakhstan, un des fondateurs et contributeurs importants de la CICA, le chef de l’Etat vietnamien a souligné que le Vietnam et le Kazakhstan entretiennent de bonnes relations d’amitié et de coopération comme en témoigne le double des échanges commerciaux en 2021.



La CICA est devenue en 30 ans un forum majeur et important pour promouvoir le dialogue, consolider la confiance stratégique et renforcer la coopération entre les États membres pour la paix, la coopération au développement et la prospérité en Asie, a-t-il plaidé.



Abordant les questions internationales, le président a affirmé que la paix, la sécurité et le développement dans la région et le monde sont d’une grande importance. Tous les pays doivent faire de leur mieux pour renforcer la coopération économique, le commerce et les investissements, et répondre aux défis mondiaux, en particulier les changements climatiques, les épidémies, le terrorisme et la criminalité transfrontalière.



Dans ce contexte, la CICA doit continuer à promouvoir efficacement ses principes, objectifs et principes directeurs, notamment le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, l’égalité et le respect mutuel ; le non recours à la menace ou à l’emploi de la force; le règlement pacifique des différends; la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays ; la promotion de la coopération multilatérale, le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.



Le président a souhaité que la CICA soutienne les positions de l’ASEAN et du Vietnam afin d’assurer la paix, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982) et de la Charte des Nations unies.



Il a exprimé sa conviction que le 6e Sommet de la CICA qui se tiendra au Kazakhstan en octobre 2022 sera un grand succès et que la délégation vietnamienne de haut rang y participera avec des contributions positives et substantielles.



Pour sa part, au nom du Secrétariat de la CICA, Kairat Sarybay a exprimé l’admiration des dirigeants et du peuple kazakhs envers le Président Hô Chi Minh et la lutte héroïque pour la libération nationale, ainsi que le renouveau économique et social extraordinaire du Vietnam.



L’ambassadeur a souligné que le 21e siècle est le siècle du développement de l’Asie, la CICA a donc besoin d’une nouvelle vision et d’une nouvelle approche pour répondre aux besoins de sécurité et de développement de la région.



Il a exprimé son espoir qu’avec son prestige et sa position croissants sur la scène internationale, le Vietnam continuera d’apporter des contributions significatives au travail commun de la CICA pour le bien de la paix, de la sécurité et de la prospérité de la région.



À cette occasion, il a remis une lettre du président kazakh Kassym Jomart Tokayev invitant le président Nguyên Xuân Phuc à assister au Sommet de la CICA au Kazakhstan en octobre 2022.