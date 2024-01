Le président à un événement de bilan de la construction de maisons pour les pauvres à Soc Trang

e président Vo Van Thuong a participé 1er janvier, à un événement de bilan de la mise en œuvre d'une campagne visant à construire 1.200 maisons pour les ménages pauvres dans la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong.

Soc Trang étant une province frontalière dont la population ethnique khmère représente un tiers de sa population et souvent touchée par des catastrophes naturelles. Photo : VNA

Le chef de l'État rend visite et présente des cadeaux à la Mère héroïque Le Thi Thanh, dont le mari et les deux enfants sont des martyrs dans le district de My Xuyen. Photo : VNA

La campagne a été mise en œuvre conjointement par le ministère de la Sécurité publique et les autorités provinciales de Soc Trang.Soc Trang étant une province frontalière dont la population ethnique khmère représente un tiers de sa population et souvent touchée par des catastrophes naturelles telles que la sécheresse et l'intrusion d'eau salée, la vie des habitants reste confrontée à de nombreuses difficultés et au nombre de ménages pauvres et quasi pauvres reste élevé. Les statistiques montrent qu'il y a actuellement 15.139 ménages pauvres et 26.242 ménages quasi pauvres, ce qui représente 12,4 % du nombre total de ménages dans la province, principalement dans les zones frontalières et habitées par l'ethnie khmère. Notamment, 6.972 ménages se trouvent dans des situations particulièrement difficiles en termes de logement qui nécessitent une attention et un accompagnement pour stabiliser leur vie.C'est pourquoi le ministère de la Sécurité publique a mobilisé et soutenu la construction de 1.200 maisons pour les personnes pauvres ayant des difficultés liées au logement dans la province, pour un coût total de plus de 60 milliards de dôngs (2,47 millions de dollars).Le même jour, le chef de l'État a rendu visite et présenté des cadeaux à la Mère héroïque Le Thi Thanh, dont le mari et les deux enfants sont des martyrs dans le district de My Xuyen.- VNA/VI