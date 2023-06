Le premier Vietnamien invité à être juge au prestigieux concours international Tchaïkovski

Le professeur associé et docteur Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme est le premier Vietnamien à être invité à faire partie du jury de la discipline de piano au Concours international Tchaikovski, l'un des concours de musique classique les plus prestigieux du monde.

Le professeur associé et docteur Ta Quang Dông, le premier Vietnamien à être invité à faire partie du jury de la discipline de piano au Concours international Tchaïkovski. Photo: vietnamnet.vn

Baptisé en mémoire du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski, il se déroule en Russie tous les quatre ans depuis 1958, année de sa création. Cette année, l’événement se déroule du 19 juin au 1er juillet à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

La présence d'un Vietnamien comme juge à ce concours est devenu la fierté de nombreuses générations d'amateurs de musique classique vietnamiens.

Le professeur associé et docteur Ta Quang Dông, né en 1966, a fait ses études au Conservatoire de Moscou et a obtenu une maîtrise en piano en 1988 et un diplôme de doctorat en musique à l'Académie russe de musique Gnessine en 2003.

De son retour au pays, il a assumé des postes importants comme directeur adjoint de l’Académie de musique de Huê et directeur du Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville. Depuis 2019, il est vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.