Le premier Salon international de la défense du Vietnam prévu en décembre prochain

Le premier Salon international de la défense du Vietnam (VIET NAM DEFENCE 2022) aura lieu du 8 au 10 décembre à Hanoï, à l'aéroport de Gia Lam et au terrain de golf de Long Bien, a annoncé le ministère de la Défense lors d'une conférence de presse le 24 novembre.

Le général de brigade Nguyên Viêt Hung, commissaire politique adjoint du Département général de l'industrie de la défense, a déclaré que cet événement visait à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la défense, à renforcer la confiance entre le Vietnam et d'autres pays et à présenter les technologies et la capacité de production de l'industrie de la défense vietnamienne.

Ce sera également l'occasion pour le Vietnam de diversifier ses fournisseurs d’équipements techniques et logistiques au service de ses forces armées, de s'informer des dernières tendances de développement des armes et des équipements techniques dans le monde et d'explorer les opportunités d'exportation de produits de l'industrie de la défense nationale.

Le Vietnam y exposera des produits fabriqués par des unités relevant du ministère de la Défense, notamment le Département général de l'industrie de la défense, l'Armée de l'air et la défense aérienne, la Marine, l'Académie de technologie militaire, le Centre tropical Vietnam-Russie et le groupe Viettel, ainsi que l’Agence de l'industrie de la sécurité relevant du ministère de la Sécurité publique.

Conférence de presse sur le Salon. Photo: VNA



Selon le comité d'organisation, 45 délégations étrangères se sont officiellement inscrites pour participer à l'exposition en tant qu'invités. Pendant ce temps, environ 170 unités et entreprises de 30 pays ouvriront leurs stands à l'exposition.

Le Salon sera ouvert gratuitement au public le 9 décembre de 14h à 18h, et toute la journée du 10 décembre. -VNA/VI