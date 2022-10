Le premier navire de croisière de l’année à Binh Dinh accoste à Quy Nhon

Le yacht cinq étoiles de la série Explorers, Le Lapérouse, battant papillon français, avec 106 touristes de différentes nationalités à son bord, est arrivé samedi 8 octobre au port de Quy Nhon dans la province centrale de Binh Dinh.

Le Lapérouse mouille au port de Quy Nhon. Photo: VNA

Il s’agit du premier navire de croisière amarré au port cette année, ce qui montre un signe positif dans les efforts de Binh Dinh pour relancer le tourisme après le Covid-19.



Au cours de leur séjour, les touristes ont visité plusieurs destinations célèbres de la province telles que les tours Canh Tien et Doi, l’église Mang Lang et la falaise Da Dia reconnue comme site patrimonial national.



Après avoir quitté le port de Quy Nhon dans l’après-midi du même jour, Le Lapérouse poursuit son voyage vers la ville côtière de Dà Nang.



Auparavant, il mouillait au port de Ben Dam dans la province de Ba Ria-Vung Tau, au port de Sai Gon à Hô Chi Minh-Ville et au port de Nha Trang dans la province centrale de Khanh Hoa.



D’une longueur de 132 m et d’une hauteur de 28 m, Le Lapérouse, du groupe français Ponant, dispose de 87 cabines et suites, et transporte quelque 300 croisiéristes, y compris les membres de l’équipage.



À bord, les meubles et commodités ainsi que les moteurs consomment moins d’énergie, contribuant ainsi au respect de l’environnement. On y trouve un restaurant panoramique, un grand salon, une boutique, une piscine, un salon observatoire, un théâtre, un espace détente avec spa, fitness, un sauna, ainsi qu’un bar sous l’eau.