Le premier musée du vitrail du Vietnam présente des techniques artisanales complexes

Un coin du Musée du verre d’art du Vietnam. Photo : VNA

Le premier musée du Vietnam consacré au vitrail a ouvert ses portes au camp Da Vinci, dans la commune de Ba Trai, dans le district de Ba Vi, à Hanoi.

Construit en 2022, le Musée du verre d’art du Vietnam occupe une superficie de 2 000 m². Il abrite une collection de plus de 1.500 pièces d’art en verre et vitraux de grande valeur, rassemblées pendant près de 40 ans dans le monde entier par le diplomate et journaliste Nguyên Xuân Thang, président de la Fédération vietnamienne des associations de l’UNESCO (VFUA) et directeur du nouveau musée.

L’art du vitrail requiert l’application de techniques et de technologies complexes. Cet important domaine de l’art et de l’esthétique appliquée est depuis longtemps étroitement lié à la vie humaine dans toutes les nations, a-t-il fait savoir.

À la fin du XIXe siècle, le développement continu des techniques de fabrication du vitrail a permis l’émergence de nombreux types spécifiques de vitraux et de verres colorés, captivant un large public.

Malheureusement, à ce jour, les musées consacrés à l’art du vitrail dans le monde ne représentent qu’une infime partie du système muséal mondial, a-t-il ajouté.

Le directeur du musée a déclaré que l’institution se chargerait de collecter, classer, préserver et exposer des objets liés au vitrail, provenant du Vietnam et du monde entier.

Il mènera également des recherches et des évaluations systématiques sur l’histoire de l’art du vitrail, ainsi que sur divers chefs-d’œuvre du vitrail, afin de soutenir ses objectifs de développement à long terme.

Parallèlement, le musée offrira des connaissances sur cet art à ceux qui s’intéressent à ce domaine, améliorant ainsi la compréhension et l’appréciation esthétique du public.

En tant que lieu d’événements nationaux et internationaux, le musée permettra également aux experts, artisans et collectionneurs de partager leurs connaissances et leurs expériences sur l’art du vitrail avec les acteurs de la recherche et de la production.

Les visiteurs pourront admirer des vitraux aux styles et techniques variés, notamment du verre de Murano (Italie), de Bohême (République tchèque), de Tiffany (États-Unis) et de Mayer Munich (Allemagne).

L’une des pièces maîtresses du musée est l’œuvre La Nativité, mesurant 8 m x 6 m et réalisée par le célèbre atelier de verre Mayer Munich au XIXe siècle pour une église de New York, aux États-Unis.

Cette œuvre est considérée par les experts américains comme l’un des plus beaux chefs-d’œuvre du vitrail au monde. Nguyên Xuân Thang a révélé qu’il lui a fallu près de sept ans pour acquérir ce vitrail classique en 2019.

Tous les objets et la majorité des biens du musée, ainsi que le complexe du Camp Da Vinci, seront donnés à la communauté.

Ces biens, d’une grande valeur spirituelle, seront gérés et exploités par la VFUA afin d’améliorer la connaissance du public et la qualité de vie.

Cette initiative comprendra également la création d’un Fonds de développement culturel et le versement d’une partie de sa valeur aux activités non gouvernementales de l’UNESCO au Vietnam.

Nguyên Xuân Thiêt, vice-président de la VFUA et directeur adjoint du Musée du verre d’art du Vietnam, a souligné que le musée devrait devenir une destination culturelle et artistique innovante et attractive, contribuant à la promotion de Ba Vì, l’un des principaux centres touristiques de Hanoi. - VNA/VI