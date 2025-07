Le Premier ministre vietnamien sollicite le soutien de la BAII pour des projets d'infrastructures

Le Vietnam continuera de valoriser et de participer activement aux initiatives de coopération pertinentes de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec le président de la BAII, Jin Liqun, le 6 juillet, en marge du sommet élargi des BRICS 2025 à Rio de Janeiro.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué les contributions de la BAII et de Jin Liqun au développement du Vietnam au cours de la dernière décennie.

Présentant les orientations et politiques de développement du pays, le Premier ministre a souligné la haute priorité accordée à l'objectif d'une croissance économique de 8 % en 2025, visant une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

Concernant le développement des infrastructures stratégiques routières et ferroviaires, Pham Minh Chinh a plaidé pour que la BAII aide à mobiliser des ressources pour de grands projets, citant notamment la ligne ferroviaire reliant Lào Cai, Hanoï et Hai Phong. Il a également demandé l'octroi de prêts préférentiels pour des projets d'envergure susceptibles de « changer la donne », ainsi qu'un appui en matière de transfert de technologie et de formation de la ressource humaine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de la BAII, Jin Liqun. Photo: VNA

De son côté, Jin Liqun s'est félicité des performances socio-économiques du Vietnam et a exprimé son accord avec les propositions du Premier ministre. Le président de la BAII a souligné l'effet d'entraînement de grands projets d’infrastructures sur la connectivité, la logistique et le développement socio-économique local, essentiels pour attirer des capitaux de haute qualité.

Il a ainsi affirmé que la BAII continuerait d'accompagner le Vietnam, notamment pour mobiliser des ressources pour ses infrastructures clés, garantir l'approvisionnement énergétique de futures lignes à grande vitesse, et soutenir des projets dans les secteurs des transports, de la santé, de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique au Vietnam et dans la région.