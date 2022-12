Le Premier ministre vietnamien s'entretient avec son homologue néerlandais

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est entretenu avec son homologue néerlandais Mark Rutte, le 12 décembre à La Haye, affirmant sa détermination à s'associer aux Pays-Bas pour promouvoir le partenariat intégral entre les deux pays.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Se félicitant de la visite officielle du chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que les Pays-Bas attachaient de l'importance à la stature et au rôle importants du Vietnam dans sa politique envers la région indo-pacifique.



Les deux Premiers ministres ont exprimé leur joie face aux progrès du partenariat intégral de leurs pays, comme en témoignent les fréquentes visites et discussions entre les hauts dirigeants du Vietnam et des Pays-Bas.



Ils ont convenu d'accroître l'échange de délégations à tous les niveaux entre les pays, les gouvernements et les parlements des deux pays et de mettre en oeuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.



Ils ont noté avec satisfaction la croissance vigoureuse des relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, qui a fait des Pays-Bas le deuxième partenaire commercial européen et le plus grand investisseur de l'UE au Vietnam.



L'hôte et l'invité ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de développer les deux pays en centres de transit pour les marchandises dans leurs régions respectives.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux Pays-Bas de ratifier prochainement l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), encourager les entreprises néerlandaises à intensifier leurs investissements dans les domaines où elles sont fortes au Vietnam, tels que les ports maritimes, la construction navale, la logistique et la connectivité des infrastructures, soutenir la suppression par la Commission européenne de son avertissement « carton jaune » concernant la pêche INN contre les exportations de produits aquatiques du Vietnam et aider la nation d'Asie du Sud-Est à construire des ports maritimes, des aéroports et des centres d'innovation.



Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré que les deux parties signent bientôt un accord de coopération dans le domaine du travail.



Le Premier ministre Mark Rutte a décrit l'EVFTA comme une impulsion importante pour les relations économiques bilatérales, soulignant que les entreprises néerlandaises accordent de plus en plus d'attention au Vietnam, qui bénéficie d'une stabilité politique et d'un climat d'investissement et d'affaires optimal.



Il a également fait l'éloge des efforts du Vietnam pour développer durablement l'industrie de la pêche et a également exprimé son soutien à la suppression rapide par la Commission européenne de l'avertissement "carton jaune".



Les deux dirigeants sont convenus d'intensifier la coopération dans le cadre des partenariats stratégiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'agriculture durable.



Les Pays-Bas sont prêts à partager leur expérience, leurs connaissances, leurs technologies et leurs prêts concessionnels pour aider le Vietnam à développer une agriculture et un système logistique durables, à stimuler la transition verte, à protéger la biodiversité et à gérer les ressources en eau, en particulier dans le delta du Mékong, a déclaré le Premier ministre néerlandais.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux Pays-Bas d'aider le Vietnam à développer une agriculture respectueuse de l'environnement, moderne et intelligente, fournir une aide en termes de financement, de technologie et de formation de la main-d'œuvre au sein du partenariat pour une transition énergétique juste sur la base d'intérêts harmonieux pour aider le Vietnam à faire face efficacement au changement climatique et à réaliser ses engagements climatiques et accompagner le pays dans le développement d'une économie circulaire.



Le Premier ministre Mark Rutte s'est engagé à favoriser la coopération dans le développement des énergies renouvelables et à fournir une assistance en termes de technologie d'extraction de sable en mer, de prévention de l'érosion des terres et de modification de la loi sur les ressources en eau.



Il a également salué la proposition de son invité sur la mise en place d'un mécanisme de coopération tripartite sur l'agriculture et la sécurité alimentaire pour faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et contribuer aux efforts communs pour résoudre le problème mondial de la sécurité alimentaire.

Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture, du tourisme, des transports, des sciences et des technologie et de l'éducation, de la formation tout en continuant à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux comme la coopération ASEAN-UE, la réunion Asie-Europe (ASEM) et les Nations Unies.



Le dirigeant vietnamien a également appelé à une plus forte collaboration entre les localités des deux pays, comme entre Hanoï et Amsterdam, et entre Hô Chi Minh-Ville et Rotterdam. Il a demandé aux Pays-Bas d'augmenter les bourses pour les étudiants vietnamiens qui étudient dans ses universités.



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux Premiers ministres ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de résoudre les différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international. Ils ont également souligné l'importance de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).

Toujours lors de l’entretien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré au gouvernement néerlandais de créer des conditions plus favorables pour la communauté vietnamienne afin qu'elle puisse contribuer à l'amitié des deux pays et au développement socio-économique des Pays-Bas.



À l’issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de certains documents de coopération, notamment un plan d'action conjoint sur la gestion des ressources en eau entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère néerlandais des Infrastructures et des Ressources en eau, et une Déclaration commune sur la réduction des émissions dans la fabrication et la consommation entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère néerlandais des Affaires étrangères