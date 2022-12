Le Premier ministre vietnamien s'entretient avec son homologue luxembourgeois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, s'est entretenu le 9 septembree à la place de Clairefontaine, dans la ville de Luxembourg avec son homologue luxembourgois Xavier Bettel.

Lors de l’entretien. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance au partenariat intégral et à la coopération avec le Luxembourg.

Les deux Premiers ministres ont échangé sur la situation du développement socioéconomique de chaque pays, les liens de coopération bilatérale et les situations régionaux et internationaux d'intérêt commun.



Ils ont exprimé leur satisfaction pour le développement heureux des liens de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'investissement, puisque le Luxembourg est le troisième investisseur européen au Vietnam, avec un capital total de 2,6 milliards de dollars.



Ils ont souligné l'importance de mettre en œuvre efficacement le cadre de coopération actuel et d'étudier la mise en place d'un nouveau mécanisme de collaboration adapté au potentiel et aux besoins de développement des deux pays.

Ils sont convenus de favoriser la mise en place d'un partenariat stratégique sur la finance verte dans les meilleurs délais, afin de tirer parti des atouts du Luxembourg en matière de capital investissement, et d'accompagner le pays indochinois dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte et de réponse à changement climatique, notamment la mise en œuvre de ses engagements donnés lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).



En ce qui concerne la coopération économique, ils ont suggéré que les agences et entreprises vietnamiennes et luxembourgeoises continuent de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA), outre la promotion de la connectivité dans les domaines de la logistique et la signature de la convention pour éviter la double imposition.



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé au gouvernement luxembourgeois de créer des conditions favorables à l'exportation de marchandises vietnamiennes vers les marchés luxembourgeois et de l'Union européenne (UE), en particulier pour les produits agro-sylvicoles et aquatiques du Vietnam, en appelant les entreprises luxembourgois à intensifier ses investissements en termes d'infrastructures, de transformation numérique, d'énergie renouvelable, de technologie et de produits pharmaceutiques.



D'autre part, il a exhorté la partie luxembourgeoise à soutenir son pays dans la construction d'un centre financier international à Ho Chi Minh-Ville, et la promotion de la ratification rapide de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) par l'UE, en plus d'exhorter la Commission européenne (CE) à retirer prochainement le « carton jaune » pour les produits aquatiques vietnamiens.



À son tour, le Premier ministre luxembourgeois a décrit l'EVFTA comme un moteur important pour promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales, et a apprécié les efforts du Vietnam dans le développement durable du secteur de la pêche.



Il a souligné l'attention des investisseurs de son pays dans l'environnement des affaires du Vietnam et a affirmé la volonté de coopérer et de soutenir le pays indochinois en matière d'économie circulaire, de secteur bancaire, boursière, de finance verte, entre autres.



Evoquant la réponse au changement climatique, Pham Minh Chinh a demandé au Luxembourg de soutenir son pays dans le développement des énergies renouvelables, des ressources humaines pour déployer des projets sur cette question dans le delta du Mékong.



D'autre part, les deux dirigeants ont prôné l'élargissement de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la défense, la lutte contre la criminalité transnationale, la cybersécurité, la transformation numérique, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation et les transports.



Ils se sont engagés à continuer de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment dans le cadre de la coopération entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'UE, le Sommet eurasien (ASEM), les Nations unies (ONU) et les autres.



Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont réaffirmé l'importance de garantir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de ne pas utiliser ou menacer d'utiliser des armes et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.



A cette occasion, le Premier ministre vietnamien a invité son homologue luxembourgeois à se rendre au Vietnam l'année prochaine.

Photo: VNA



Après les entretiens, les deux premières ont visité le Musée municipal de Luxembourg et l'ancienne Citadelle de Luxembourg, reconnus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine culturel mondial.-