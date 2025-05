Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général du CCG

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 27 mai le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi.



Tout en exprimant sa satisfaction quant au développement positif de la coopération entre le Vietnam et le CCG depuis la dernière rencontre entre les deux parties lors de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier de cette année, Pham Minh Chinh a souligné les échanges en cours en vue du lancement rapide des négociations pour un accord de libre-échange bilatéral (ALE).



Il a proposé au secrétaire général du CCG de soutenir et d’accélérer les procédures nécessaires pour publier une déclaration visant à lancer les négociations d’un accord de libre-échange entre les deux parties dès que possible. Il a également suggéré d’étudier la négociation d’accords de promotion et de protection des investissements pour faciliter et élargir la coopération en matière économique, commerciale et d’investissement.

Lors de la réunion entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi. Photo: VNA





Le Premier ministre a également appelé le CCG à encourager les investisseurs et les entreprises du Golfe à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans le développement des centres financiers internationaux et des projets liés à la transformation numérique, à la transition énergétique et à l'économie verte.



Pour sa part, Jasem Mohamed Al Budaiwi a félicité le Vietnam pour ses réalisations impressionnantes en matière de croissance économique et d’attraction des investissements, et pour être devenu une économie à fort potentiel et un centre industriel mondial majeur.



Après avoir déclaré que tous les pays membres du CCG appréciaient hautement le Vietnam et souhaitaient renforcer leur coopération avec le Vietnam, il s'est engagé à faire pression pour le début des négociations d'ALE entre les deux parties dès que possible, établissant un cadre juridique favorable pour intensifier la coopération économique.



A cette occasion, les deux parties ont convenu d'organiser des événements de promotion du commerce et des investissements au Vietnam et d'élaborer un plan spécifique pour mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord sur la coopération entre le ministère des Affaires étrangères du Vietnam et le Secrétariat du CCG.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son espoir d'accueillir le secrétaire général du CCG lors d'une visite officielle au Vietnam en 2025 pour promouvoir la coopération entre les deux parties. Ce dernier a accepté cette invitation. -VNA