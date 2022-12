Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général de la CPA de La Haye

Disant sa joie de visiter pour la première fois la CPV et de retrouver le Docteur Marcin Czepelak après son récent voyage au Vietnam, le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et apprécie le rôle de la CPA pour aider les pays à régler pacifiquement les différends internationaux par le biais de procédures d’arbitrage et de conciliation internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le secrétaire général de la CPA Marcin Czepelak, au siège de la CPA au Palais de la Paix à La Haye. Photo: VNA

Soulignant que la présence de la CPA à Hani par le biais de son bureau de représentation est une étape significative et traduit le message du Vietnam de soutien à la paix, à un ordre mondial fondé sur le droit international, au respect de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris la Convention des Nations unies suri le droit de la mer de 1982.

Le secrétaire général Marcin Czepelak a exprimé ses sentiments particuliers pour le Vietnam, affirmant que le principe directeur de la CPA est aussi l’orientation que poursuit le Vietnam – celle de ne pas choisir le camp, mais choisir la justice et le droit" - et a hautement apprécié les engagements forts du Vietnam et son rôle dans la promotion du respect de la Charte des Nations unies et du droit international.