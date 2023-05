Le Premier ministre vietnamien rencontre le président américain et le président du Conseil européen

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré samedi 20 mai le président américain Joe Biden et le président du Conseil européen Charles Michel, dans le cadre du Sommet du G7 élargi en cours à Hiroshima, au Japon.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le président américain Joe Biden, se serrent la main, le 20 mai à Hiroshima, au Japon. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Joe Biden ont convenu de maintenir l’échange de délégations à tous les niveaux.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que les relations bilatérales se sont développées de manière positive au cours des dernières années, la coopération économique et commerciale étant au centre des intérêts. Le président Joe Biden a salué les résultats de son entretien téléphonique avec le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Les deux hommes se sont échangés sur un certain nombre de mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays et les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Toujours au sommet, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré son homologue américain Antony Blinken, échangeant des idées sur les mesures visant à accélérer la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Conseil européen Charles Michel, les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les progrès positifs dans les relations Vietnam-UE.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le président du Conseil européen Charles Michel se serrent la main, le 20 mai à Hiroshima, au Japon. Photo : VNA

Affirmant que l’UE est un partenaire de première importance dans la politique extérieure du Vietnam, il a proposé aux deux parties de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux, et de maintenir et de promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération et de dialogue dans le cadre de l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l’UE et le Vietnam.

Il a demandé au président du Conseil européen d’inciter les parlements des pays membres à ratifier rapidement l’Accord sur la protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA), et au Conseil européen d’élever la voix pour que l’UE retire au plus tôt son avertissement de carton jaune sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le chef du gouvernement vietnamien a également exprimé son espoir que l’UE et les pays membres continuent de soutenir le Vietnam en attirant des ressources pour mettre en œuvre la déclaration sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le président du Conseil a exprimé sa joie devant le développement vigoureux, intensif et étendu des relations Vietnam-UE, et a salué les efforts du Vietnam dans la lutte contre la corruption.

Il a pris note des progrès réalisés entre les deux parties dans les efforts de retrait de l’avertissement de carton jaune et a affirmé le ferme soutien de l’UE au Vietnam dans la transformation verte et la mise en œuvre du JETP. Le dirigeant a également souhaité le soutien continu du Vietnam à l’UE au renforcement des relations avec l’ASEAN. – VNA/VI