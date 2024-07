Le Premier ministre vietnamien rencontre le plus haut législateur sud-coréen

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mardi 2 juillet le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée (RoK), Woo Won-shik, dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays d’Asie de l’Est du 30 juin au 3 juillet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won-shik. Photo : VNA

Woo Won-shik a accueilli Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut niveau et a déclaré que la visite officielle contribuera à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays et à promouvoir la concrétisation des relations bilatérales conformément au nouveau cadre.



Il a félicité le Vietnam pour son développement socio-économique au cours des dernières années et a souligné que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes en termes d’histoire, de culture et de priorités en matière de développement économique telles que la transformation numérique et verte et la réponse au changement climatique, tandis que leurs économies étaient complémentaires.



Il a affirmé que l’Assemblée nationale de la République de Corée travaillerait en étroite collaboration avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour aider les deux gouvernements à mettre en œuvre de manière efficace et substantielle le programme d’action dans le cadre du nouveau cadre relationnel et à renforcer la coopération en matière de sécurité économique et de connectivité des ressources humaines.



Lors de l’événement, les deux dirigeants ont estimé que les relations Vietnam-République de Corée se sont développées rapidement et considérablement dans divers domaines depuis que les deux pays ont élevé leurs relations vers un partenariat stratégique intégral, avec des résultats positifs enregistrés dans les domaines du commerce, des investissements et des échanges entre les peuples.



Ils ont convenu de renforcer la collaboration entre les deux parlements dans les temps à venir en renforçant les échanges de délégations et en tirant parti du rôle de pont des groupes parlementaires d’amitié, et en partageant leurs expériences en matière de renforcement du droit et des institutions pour le développement durable ainsi que pour la transformation numérique et verte.



En outre, ils sont parvenus à un consensus sur la promotion du rôle des deux organes législatifs pour aider les deux gouvernements à renforcer leur coopération, notamment en atteignant l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2025.

Pham Minh Chinh a demandé que les deux Assemblées nationales travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement des mécanismes bilatéraux et multilatéraux, adopter des politiques visant à aider les entreprises vietnamiennes à mieux s’impliquer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises coréennes et continuer à ouvrir le marché coréen aux produits vietnamiens.



Il a appelé à une coopération renforcée dans les domaines de la transformation numérique et verte, ainsi qu’à l’aide de la République de Corée au Vietnam en matière de formation des ressources humaines dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA, entre autres.



Woo Won-shik a suggéré au gouvernement vietnamien de créer des conditions favorables pour les activités des entreprises sud-coréennes au Vietnam. Reconnaissant les contributions positives des communautés d’expatriés dans les deux pays, il a accepté de travailler avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour exhorter les deux gouvernements à promouvoir le travail de protection des citoyens et le soutien aux expatriés, garantissant ainsi leurs moyens de subsistance stables dans le pays hôte.



Il a ajouté que les échanges culturels, la coopération touristique et les échanges entre les localités et les deux nations devraient être renforcés pour une meilleure compréhension mutuelle entre les deux parties et créer une base pour le développement durable des relations bilatérales.



Lors de l’événement, les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun et sont convenus de se coordonner et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales.



Le chef du gouvernement vietnamien a profité de l’occasion pour transmettre l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à effectuer une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir. – VNA/VI