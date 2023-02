Le Premier ministre vietnamien rencontre la présidente singapourienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu jeudi 9 février une entrevue avec la présidente singapourienne Halimah Yacob, exprimant sa joie de visiter Singapour pour la première fois en sa qualité de chef du gouvernement vietnamien.

La cheffe de l’Etat singapourien a salué l’importance de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh comme marquant le début des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique cette année, contribuant au développement fort et substantiel de leurs relations.

Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo : VNA

Exprimant leur satisfaction face au développement dynamique des relations Vietnam-Singapour dans divers domaines, les deux dirigeants ont convenu d’approfondir les piliers de la coopération, notamment dans les domaines politique, économique, de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation de haute qualité, des échanges populaires, du tourisme, les initiatives de connectivité maritime, ainsi que les nouveaux domaines de la quatrième révolution industrielle.

Halimah Yacob a hautement apprécié le fonctionnement des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) au Vietnam et a remercié le gouvernement vietnamien d’avoir facilité les entreprises singapouriennes à faire des affaires dans le pays.

Rappelant son impression lors de sa visite au VSIP Bac Ninh en octobre dernier, la présidente singapourienne a affirmé qu’il s’agit d’un modèle réussi de collaboration bilatérale.

Pham Minh Chinh s’est engagé à encourager les entreprises singapouriennes à développer des VSIP de manière verte, intelligente et économe en énergie, et à ouvrir davantage de VSIP dans les localités des zones périphériques pour améliorer le développement uniforme des régions.

Il a suggéré que les deux parties signent bientôt un accord bilatéral de coopération dans le domaine du travail.

Les deux dirigeants se sont également engagés à renforcer la coopération dans les forums multilatéraux tels que l’ASEAN, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les Nations unies tout en continuant à construire une Communauté de l’ASEAN stable, unie et forte.

Ils ont convenu de coopérer afin d’assurer le rôle central et la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales et mondiales, y compris la question de la Mer Orientale, ainsi que de respecter pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.