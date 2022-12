Le Premier ministre travaille avec le Commandement de la garde-frontière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 18 décembre à Hanoi avec le Commandement de la garde-frontalière. Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, était présent.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec le Commandement de la garde-frontalière. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a félicité la garde-frontière pour la qualité de son travail et lui souhaitant bonne continuation pour défendre l’intégrité territoriale du pays et la sécurité frontalière et faire appliquer la loi dans ces régions.

La garde-frontière doit participer à la mise en œuvre de la stratégie de défense des frontières nationales, de la loi sur la garde-frontière et des autres documents juridiques afférents, a indiqué Pham Minh Chinh.

Elle doit également préserver et développer de bonnes relations avec les gardes-frontières, les administrations et les populations des pays voisins, contribuant à créer des frontières de paix, d’amitié, de coopération et de développement, a-t-il déclaré.