Le Premier ministre travaille avec de grands groupes économiques brésiliens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et un représentant du groupe JBS. Photo: VNA

Le matin du 6 juillet à Rio de Janeiro, dans le cadre de sa participation au Sommet élargi des BRICS 2025 et de ses activités bilatérales au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des séances de travail avec les dirigeants de grands groupes économiques brésiliens dans les domaines de l’aviation, des biocarburants, de l’agriculture, de la transformation et de la distribution alimentaire...

Lors de sa rencontre avec Fábio Maia de Oliveira, représentant du groupe JBS, le Premier ministre a salué l’exportation réussie du premier lot de bœuf vers le Vietnam et les projets d’expansion du groupe. Il a souligné que les relations Vietnam - Brésil se développaient positivement, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en novembre 2024.

Le Vietnam est prêt à servir de porte d’entrée au groupe vers l’ASEAN et l’Asie du Nord-Est. Le chef du gouvernement a en outre appelé JBS à renforcer sa coopération avec les partenaires vietnamiens et à exploiter au mieux les accords de libre-échange signés par le Vietnam.

De son côté, Fábio Maia de Oliveira a exprimé son accord avec les idées du Premier ministre Pham Minh Chinh et affirmé que JBS était prêt à faire du Vietnam un centre de production et de distribution de produits agroalimentaires pour la région et le monde.

Lors de sa séance de travail avec Jose Serrador Neto, vice-président mondial d’Embraer, le Premier ministre a apprécié les avions commerciaux de nouvelle génération du groupe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et José Serrador Neto, vice-président mondial du groupe Embraer. Photo: VNA

Il a invité Embraer à approfondir la coopération avec Vietnam Airlines, Vietjet, Viettel…, en vue de développer l’écosystème aéronautique, d'ouvrir des lignes directes Vietnam - Brésil, de transférer des technologies, de créer des centres de maintenance aéronautique et de formation de ressources humaines au Vietnam.

Pour sa part, Jose Serrador Neto a exprimé sa volonté de coopérer durablement avec le Vietnam et de contribuer activement aux négociations et à la signature d’accords de commerce et d’investissement entre les deux pays, ainsi que de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).

En travaillant avec Daniel Lopes, vice-président de FS, le Premier ministre a salué la proposition de promouvoir la coopération bilatérale dans les biocarburants en créant un mécanisme d’échange entre les deux pays dans ce secteur. Il a indiqué que le Vietnam mettait en œuvre une stratégie de transition énergétique visant la neutralité carbone d’ici 2050.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Daniel Lopes, vice-président de FS. Photo: VNA

Il a invité FS à partager ses expériences et technologies, à coopérer avec les partenaires vietnamiens, dont le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam, pour les aider à participer à la chaîne de valeur mondiale des biocarburants et aider le Vietnam à accéder à l’essence E10 à un prix abordable. Il l’a également proposé d’étudier la possibilité pour le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam de coopérer avec FS afin d'investir dans la production d’éthanol au Vietnam ou au Brésil.

Lors de sa rencontre avec Wiliam Shuhei Fujikura, directeur de Fujikura, le Premier ministre a salué la coopération entre Granja Fujikura et la société Trong Khôi, l’une des entreprises de premier plan au Vietnam dans l’exportation de produits à base d’œufs de caille.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants de Granja Fujikura. Photo: VNA

Selon lui, le Vietnam souhaite que les entreprises brésiliennes, y compris la société Granja Fujikura, continuent de s’intéresser au marché vietnamien et y renforcent leur coopération en matière d’investissement et d’activités commerciales.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de porter les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques à 100 milliards de dollars dans les années à venir. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement vietnamien s’engage à créer des conditions favorables au développement des entreprises privées et des investisseurs étrangers dans l’exportation de produits agricoles, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a appelé l’entreprise à intensifier sa collaboration avec les partenaires vietnamiens, à transférer des technologies, à promouvoir ses produits sur le marché vietnamien et à favoriser l’accès des produits agricoles aux marchés brésilien et mondial. Il a chargé les ministères concernés de soutenir les projets d’investissement et de coopération de l’entreprise au Vietnam.-VNA/VI