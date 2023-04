Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation de haut rang du gouvernement l’accompagnant sont arrivés mercredi après-midi à Hanoï, mettant fin avec succès à leur voyage d'affaires pour assister au 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) à Vientiane au Laos.



Le Premier ministre termine son voyage d'affaires pour assister au Sommet du MRC. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec le Premier ministre laotien Sonexay Siphandone et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et a eu une entrevue avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Lors du 4e Sommet du MRC, le chef du gouvernement vietnamien a prononcé un discours important, énonçant les défis qui se posent pour le fleuve Mékong et le bassin ; évaluant les activités du MRC et la coopération des partenaires de dialogue, des partenaires au développement, des organisations internationales et régionales, des organisations sociales et communautaires.

En particulier, il a donné une proposition de cinq points pour protéger le fleuve, pour les intérêts légitimes de tous les pays et peuples vivant dans le bassin ; assurer l'harmonie entre l'homme et la nature, entre les générations actuelles et futures, tous pour l'objectif commun de développement durable du bassin du Mékong, de ne pas aisser personne de côté.



Lors des rencontres bilatérales avec les Premiers ministres du Laos et du Cambodge, Pham Minh Chinh a réévalué les résultats de la coopération ces dernières années, convenu d'intensifier la coopération pour relier les trois économies, de se soutenir dans l'édification d’une économie indépendante et autonome avec une intégration internationale approfondie, substantielle et efficace.