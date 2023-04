Le Premier ministre tchèque visite un projet automobile à Quang Ninh

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a visité le 22 avril le chantier d'une usine de montage automobile de Škoda Auto, implantée dans le parc industriel de Viet Hung, ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh.

Photo: VNA



Le président par intérim du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy a souligné l’importance du projet de coopération entre TC Group du Vietnam et le premier constructeur automobile tchèque - Škoda Auto, avant de s’engager à soutenir ce projet et à en faire un symbole des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la République tchèque.



Cao Tuong Huy a proposé au Premier ministre Petr Fiala d’encourager plus d'entreprises et d'investisseurs tchèques à coopérer et à investir à Quang Ninh, en particulier dans des domaines tels que les technologies de l'information, l’industrie manufacturière, le tourisme, le commerce, les ports maritimes...



De son côté, le Premier ministre Petr Fiala a déclaré que la République tchèque attachait toujours de l’importance à sa coopération avec le Vietnam, notamment avec la province de Quang Ninh qui possède un environnement d’affaires favorable et des infrastructures modernes.



Il a affirmé qu'il créerait des conditions permettant aux parties vietnamiennes et tchèques de se connecter et de renforcer leur coopération économique. Il a aussi exhorté à se concentrer d’abord sur la mise en œuvre du projet d’usine de montage automobile de Škoda Auto pour que ses produits puissent être présents sur le marché vietnamien le plus tôt possible.