Le Premier ministre souligne l’importance du Centre pour la 4e révolution industrielle à Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués lors de la cérémonie d'inauguration du Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) dans la mégapole du Sud. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce mercredi 25 septembre à la cérémonie d'inauguration du Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) dans la mégapole du Sud et a travaillé avec ses membres fondateurs.



Cet établissement fait partie du réseau mondial des C4IR (Centre for the Fourth Industrial Revolution) du Forum économique mondial (WEF). Il est le 2e de ce genre en Asie du Sud-Est (après la Malaisie) et le 19e au monde dans le réseau du WEF.



Sa fondation est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération entre le Vietnam et le WEF pour la période 2023-2026, signé en juin 2023.



Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la création du Centre qui est un résultat de la coopération entre le Vietnam et le WEF, et un projet typique du partenariat public-privé dans ce domaine à Hô Chi Minh-Ville.



Le Premier ministre a affirmé que la naissance du Centre était un résultat de la mise en œuvre des préconisations et des lignes directrices du Parti et de l'État du Vietnam sur la 4e révolution industrielle, répondant aux exigences de développement du pays dans la nouvelle ère.



En outre, elle est une illustration de la profonde intégration du Vietnam au monde et de sa participation à la promotion des sciences, des technologies et de l'innovation, du rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans ce domaine. Elle démontre également les aspirations du Vietnam dans la 4e révolution industrielle et contribue à affirmer les relations étroites entre le Vietnam et le WEF.



Le chef du gouvernement a demandé à Hô Chi Minh-Ville de créer des conditions en matière de matériel et de mécanisme permettant au Centre de fonctionner sans heurts. Il a invité les entreprises, les fondateurs, à continuer à investir pour que le Centre ait de meilleures conditions en termes de financement, d’infrastructures, d'attraction de ressources humaines, d'administration…



Présente à l’événement, Kiva Allgood, cheffe du Centre de fabrication et chaînes d'approvisionnement avancées, membre du Comité exécutif du WEF, s'est engagée à soutenir le développement du Centre. Selon elle, le WEF fournira des conseils et un soutien professionnel et aidera à développer les liens entre ce Centre et les autres centres du réseau dans la région et dans le monde.



Elle a estimé que le Vietnam devait déployer toutes les différentes solutions et s'engager avec audace en faveur d'un développement plus vert et plus numérique, car il s’agissait des deux meilleurs ingrédients pour rendre le monde meilleur... -VNA/VI