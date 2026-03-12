Le Premier ministre souligne le rôle de l’industrie de défense

Panorama de la séance de travail. Photo : VNA

Le matin du 12 mars, au siège du groupe Viettel (Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée), le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de dirigeants de ministères et d’organes centraux, a eu une séance de travail avec le ministère de la Défense sur le développement de l’industrie de défense.



Lors de la réunion, les dirigeants du ministère de la Défense, du Département général de l’industrie de défense et du groupe Viettel ont présenté des rapports sur les résultats des tâches liées au développement de l’industrie de défense pour la période 2021-2025.



Sous la direction étroite, cohérente et efficace du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, au cours du mandat 2021-2025, l’industrie de défense du Vietnam a connu un développement remarquable, contribuant de manière importante au développement global du pays.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les réalisations marquantes de l’Armée dans le développement de l’industrie de défense au cours du dernier mandat, contribuant à renforcer l’autonomie et la résilience nationales et à accélérer la construction d’une armée révolutionnaire, professionnelle et moderne.



Analysant la situation et les exigences des missions dans la période à venir, le chef du gouvernement a demandé à l’Armée de poursuivre le développement de l’industrie de défense conformément à la Résolution du 14e Congrès national du Parti et aux autres résolutions du Parti, ainsi qu’aux orientations de la Commission militaire centrale et du secrétaire général To Lam.



Soulignant l’esprit de valorisation des ressources internes, d’autonomie et de résilience stratégique, le Premier ministre lui a demandé de continuer à bien saisir la situation, de présenter des prévisions de qualité et des conseils stratégiques au Parti et à l’État en matière militaire, de défense et d’industrie de défense, et de gérer de manière flexible et efficace les différentes situations afin d’éviter toute passivité ou surprise.

Les parties concernées sont appelées à promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique afin de maîtriser les technologies de conception, de fabrication et de modernisation des armements. Elles doivent également mettre en œuvre efficacement les programmes et projets clés de l’industrie de défense, notamment dans les technologies de pointe, renforcer la formation des ressources humaines et développer les produits à double usage au service du développement socio-économique et du bien-être de la population.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu qu’avec sa glorieuse tradition, son esprit d’unité, de démocratie, d’innovation et son sens élevé des responsabilités, l’Armée accomplira avec excellence toutes ses missions, honorant et perpétuant l’image des « soldats de l’Oncle Ho » : fidèles au Parti, dévoués au peuple, capables d’accomplir toute mission, de surmonter toute difficulté et de vaincre tout ennemi. -VNA/VI