Le Premier ministre souligne le rôle de la Résolution n°71 concernant l’éducation

Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de quatre résolutions du Bureau politique. Photo: VNA

Lors de la Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de quatre résolutions du Bureau politique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté les points essentiels de la Résolution n°71-NQ/TW du 22 août 2025 sur la percée du développement de l’éducation et de la formation, ainsi que le Programme d’action du gouvernement pour son application.Selon lui, la Résolution n°71, élaborée de manière rigoureuse, réaffirme que l’éducation et la formation constituent une politique nationale prioritaire, décisive pour l’avenir du pays à l’ère du progrès national.Le chef du gouvernement a rappelé les acquis récents, tels que l’amélioration de la qualité de l’enseignement général et les performances remarquables enregistrées à divers concours internationaux. Le Vietnam figure également parmi les 21 pays ayant atteint l’objectif de développement durable des Nations unies en matière d’éducation de qualité.Toutefois, face aux évolutions mondiales et à l’ambition nationale de se développer rapidement et durablement, de nouvelles exigences apparaissent. Le Premier ministre a souligné le besoin d’une nouvelle génération de Vietnamiens capables de devenir des citoyens du monde dotés d’intelligence, de santé et de courage pour façonner l’avenir. C’est dans ce contexte que la Résolution n°71 a été élaborée grâce à une directive du secrétaire général du Parti, To Lam, afin de donner un nouvel élan à l’éducation.La Résolution fixe des principes fondamentaux : l’éducation comme politique nationale prioritaire, une formation holistique – morale, intellectuelle, physique et esthétique – et une approche centrée sur l’apprenant. Elle insiste sur un changement de pensée, passant de l’acquisition de connaissances au développement global des compétences et qualités.