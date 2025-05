Le Premier ministre sollicite le soutien de PowerChina pour le secteur ferroviaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Zhou Jiayi, président de PowerChina Asie-Pacifique. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le groupe chinois Power China à renforcer sa coopération avec ses partenaires vietnamiens dans les domaines des énergies propres et du développement d'infrastructures stratégiques, notamment les chemins de fer à écartement standard et les réseaux ferroviaires urbains.



Lors d'une réception le 21 mai à Hanoï en l'honneur de Zhou Jiayi, président de PowerChina Asie-Pacifique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a spécifiquement proposé une coopération sur la ligne ferroviaire Hai Phong – Hanoï – Lao Cai, qui relierait Kunming et Chongqing en Chine, créant ainsi un corridor de transport essentiel vers les pays européens.



Cette initiative intervient à un moment où le Vietnam se concentre sur trois avancées stratégiques, en mettant l'accent sur les infrastructures de transport, d'énergie et de transformation numérique. La connectivité avec la Chine, notamment ferroviaire, est une priorité.



Le Premier ministre vietnamien a salué les projets de coopération de PowerChina avec ses partenaires vietnamiens, exprimant son soutien à son expansion commerciale au Vietnam, notamment dans le secteur ferroviaire. Il a souligné que la Chine soutenait depuis longtemps le Vietnam dans de nombreux domaines, et que de nombreux projets conjoints continuaient de produire des bénéfices tangibles.



Le Vietnam encourage les entreprises chinoises réputées à investir dans les infrastructures ferroviaires, à commencer par la ligne Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, a-t-il déclaré, suggérant à PowerChina de collaborer étroitement avec le Vietnam pour développer l'industrie ferroviaire, transférer des technologies et du savoir-faire, former une main-d'œuvre qualifiée et offrir une expertise opérationnelle.



Il a également souligné les récentes résolutions vietnamiennes visant à promouvoir les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et le développement du secteur privé, qui offrent des incitations et un climat d'investissement favorable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le 21 mai à Hanoï Zhou Jiayi, président de PowerChina Asie-Pacifique. Photo: VNA



Pham Minh Chinh a encouragé PowerChina à intégrer les entreprises vietnamiennes à sa chaîne d'approvisionnement mondiale, à transférer des technologies d'énergie propre à des entreprises comme Viettel et le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam pour la production d'éoliennes et de panneaux solaires, et à s'associer à des entreprises locales comme Lung Lo et Song Da pour explorer des projets d'énergie éolienne dans les provinces du Nord.



Le dirigeant a exprimé l'espoir que PowerChina utiliserait le Vietnam comme tremplin pour accroître sa présence en Asie du Sud-Est et au-delà.



Réaffirmant l'engagement du Vietnam en faveur de l'harmonisation des intérêts et du partage des risques, il a assuré que le gouvernement vietnamien était prêt à accompagner, soutenir et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, notamment PowerChina et d'autres entreprises chinoises, afin de garantir la réussite de projets efficaces et respectueux de la loi, générant des bénéfices partagés.



S'appuyant sur l'expérience de PowerChina dans la construction de plus de 2 000 km de voies ferrées en Chine, au Laos et en Indonésie, Zhou Jiayi a exprimé son enthousiasme pour les projets ferroviaires vietnamiens. Il a proposé le soutien du gouvernement pour collaborer avec quatre entreprises vietnamiennes sur la ligne Lao Cai-Hanoï-Hai Phong, promettant une construction rapide, de qualité et rentable, tout en partageant son expertise technique et managériale.



PowerChina, septième entrepreneur énergétique mondial, est présent dans plus de 130 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars en 2024, ce qui le place au 108e rang parmi les 500 premières entreprises mondiales. Son portefeuille couvre l'hydroélectricité, l'irrigation, l'électricité, les infrastructures urbaines, l'exploitation minière et la numérisation.



Présente au Vietnam depuis le début des années 2000, PowerChina a contribué à plus de 100 projets énergétiques et d'infrastructures, dont des ports maritimes. En 2024, elle a signé un protocole d'accord avec quatre entreprises vietnamiennes, à savoir FECON, la société de construction Lung Lo, la société Song Da et la société Thang Long, pour former le consortium CVRail, axé sur des projets ferroviaires d'importance nationale. Le chiffre d'affaires combiné du consortium en 2024 était estimé à environ 22 000 milliards de dongs (880 millions de dollars). -VNA/VI