Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong attendu au Vietnam

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong. Photo: VietnamPlus

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong et son épouse effectueront les 25 et 26 mars une visite officielle au Vietnam, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Ce voyage sera effectué à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse.

Le Vietnam et Singapour ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global lors de la première visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et de et son épouse du 11 au 13 mars 2025 dans la cité-État d’Asie du Sud-Est.

Singapour est le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, derrière la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, avec 10,5 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2024 ; et le deuxième investisseur au Vietnam avec 3.742 projets totalisant plus de 80 milliards de dollars. – VNA/VI