Le Premier ministre singapourien entame une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, et son épouse sont arrivés à Hanoï dans l'après-midi du 25 mars pour une visite officielle de deux jours au Vietnam.

Le Premier ministre Lawrence Wong et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Noi Bai par le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, et l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyen Manh Hung (droite) accueille le Premier ministre Lawrence Wong à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Cette visite officielle au Vietnam du Premier ministre Lawrence Wong intervient à un moment où les deux pays s'efforcent de concrétiser leur potentiel de coopération dans le cadre de leur partenariat stratégique global, renforcé lors de la récente visite à Singapour du secrétaire général du Parti, To Lam.

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, cette visite intervient un peu plus d'une semaine après la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, à Singapour. Elle constitue une étape vers la mise en œuvre des positions et des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays lors de la visite du dirigeant To Lam.

L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a déclaré que le contenu principal de la visite du secrétaire général du Parti To Lam à Singapour était la réaffirmation de l'engagement collectif des deux pays à renforcer la coopération bilatérale. L’agenda de Lawrence Wong à Hanoï reflète cet objectif : les moyens par lesquels le Vietnam et Singapour peuvent resserrer leurs liens d'amitié pour surmonter ensemble des difficultés, renforcer leur résilience et développer vigoureusement. – VNA/VI