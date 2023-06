Le Premier ministre signe une directive concernant le commerce électronique

Le 31 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la directive n° 18/CT-TTg sur la promotion de la connexion et du partage de données pour le développement du commerce électronique, la lutte contre les pertes fiscales et la garantie de la sécurité monétaire.



Selon la directive, ces dernières années, l'économie numérique du Vietnam a connu un fort développement, avec une contribution importante du commerce électronique. Cependant, la croissance rapide du commerce électronique a posé des défis importants en matière de gestion.



Afin de poursuivre la promotion de la transformation numérique dans la gestion publique des activités de commerce électronique, de la connexion et du partage de données au service du développement du commerce électronique, de la lutte contre les pertes fiscales et de la garantie de la sécurité monétaire, le Premier ministre demande au ministère des Finances de travailler avec d’autres organes concernés pour finaliser l’amendement des politiques et les lois fiscales liées au commerce électronique...



En outre, le chef du gouvernement ordonne au Département général des impôts de créer cette année une base de données de gestion fiscale pour le commerce électronique et les activités de commerce sur les plateformes numériques.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce, lui, assume la responsabilité principale et assure la coordination avec d'autres ministères et organes pour finaliser l’amendement des politiques et lois concernant la gestion publique du commerce électronique…



Le ministère de l'Information et de la Communication travaille avec d’autres organes concernés pour finaliser l'amendement des politiques et des lois sur les télécommunications, Internet, la publicité sur l'environnement en ligne, la gestion de l'offre de produits et services numériques…

Le ministère de la Sécurité publique collabore avec d'autres organes pour finaliser la modification des politiques et lois dans son secteur afin d'assurer l'objectif commun de développement du commerce électronique, de lutter contre les pertes fiscales et d'assurer la cybersécurité et la sécurité monétaire…



La Banque d'État assume la responsabilité principale et travaille avec d’autres organes pour finaliser la modification des politiques et des lois sur le système national de paiement et la sécurité de l'information des établissements de crédit pour favoriser le développement du commerce électronique, lutter contre les pertes fiscales et assurer la sécurité monétaire…



Le Bureau du gouvernement assume la responsabilité principale et travaille avec d'autres organes concernés pour continuer à promouvoir la connexion, l'intégration et la fourniture de services publics en ligne…